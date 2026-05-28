Luka Modric potrebbe tornare al Real Madrid. Dopo la sfortunata stagione con il Milan, culminata con la mancata qualificazione alla Champions League all'ultima giornata, il croato è sempre più intento a lasciare il club rossonero e con ogni probabilità anche il calcio giocato. Se così dovesse essere, Florentino Perez è più che pronto a riabbracciare il suo ex centrocampista con un ruolo da dirigente.

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Real Madrid, i blancos pronti a riaccogliere Luka Modric: il croato tornerebbe come dirigente

La carriera da calciatore di Luka Modric potrebbe terminare dopo il Mondiale. Ancora non è sicuro e nemmeno il calciatore ha parlato di ritiro ma data ormai la soglia dei 40 anni e dopo l'ultima sfortunata stagione con il, il centrocampista potrebbe seriamente considerare la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. Senza Champions League, infatti, difficilmente il croato deciderà di restare al Milan, soprattutto dopo il caos creatosi il giorno dopo il KO fatale contro il

Secondo quanto riporta Diario AS, se il nativo di Zara dovesse decidere di smettere con l'attività agonistica il Real Madrid sarebbe pronto a riaccoglierlo. Ovviamente non come calciatore ma come dirigente. Come i rossoneri, anche i blancos stanno attraverso un periodo difficile dopo la nuova stagione senza trofei e come per il club meneghino anche in quello madrileno si prospettano grandi cambiamenti.

Luka Modric con il Pallone d'Oro vinto nel 2018. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Luka Modric, come ricordiamo, ha disputato 13 stagioni al Santiago Bernabeu vincendo tutto, tra cui anche il Pallone d'Oro nel 2018. Il centrocampista è molto amato dalla tifoseria madrilena e rivederlo a Madrid non potrebbe essere che una grande notizia per la tifoseria del club spagnolo. Anche Florentino Perez è più che contento di accoglierlo, ma questo lo si capirà solo dopo il Mondiale.

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