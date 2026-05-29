Si chiude ufficialmente l'avventura di Jorge Jesus sulla panchina dell'Al-Nassr. Il club saudita ha infatti comunicato la separazione dall'allenatore portoghese attraverso una nota ufficiale pubblicata nelle ultime ore. Dopo la vittoria della Saudi Pro League, dunque, l'ex allenatore di Fenerbahce e Benfica chiude in bellezza il suo capitolo nella Riyad gialloblu.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Il comunicato del club

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social, l'ha annunciato la fine del rapporto con, ringraziando il tecnico portoghese per il lavoro svolto durante tutta la sua esperienza alla guida della squadra: "Arrivato con una sfida... ci lascia da eroe. Che viaggio. Che capitolo. Grazie, mister. Grazieper tutto ciò che hai dato al club dell'. Rimarrai sempre amato e adorato dai nassrawi".

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 7 MARZO: I giocatori dell'Al Nassr FC e Jorge Jesus, team manager dell'Al Nassr FC, festeggiano la vittoria nella partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Neom SC all'Al Awwal Park il 7 marzo 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Da oggi, dunque, inizia un nuovo capitolo sia per l'Al-Nassr che per Jorge Jesus. Per quanto riguarda il club, la squadra gialloblu dovrà cercare una nuova figura in grado di portare avanti il buon lavoro svolto dall'allenatore portoghese, con l'obiettivo di difendere il titolo arabo conquistato alla fine di questa stagione. Quanto a Jorge Jesus, al momento, non si conosce nulla del suo imminente futuro. Il tecnico ha annunciato che andrà in Brasile a visitare qualche amico e, secondo la stampa sudamericana, dovrebbe essere presente al Maracanã in occasione di Flamengo-Coritiba. Una visita che sta già accendendo le fantasie dei tanti tifosi della Rio de Janeiro rossonera.

حضَـر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا 🏆



شكرًا جيسـوس لكل ماقدمتـه لناديك #النصر ..

وستبقـى دائمًا مُحبًّا ومحبوبًا للنصراويين 💛 pic.twitter.com/EZ9D1DsTgt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2026

L'Al-Nassr di Jorge Jesus

L'avventura disulla panchina dell'è durata soltanto un anno, ma in questo breve lasso di tempo ha lasciato un sigillo decisamente importante. Come dichiarato dallo stesso allenatore,ha accettato l'incarico del club saudita gialloblu soltanto per aiutarea vincere il titolo dellapromettendo, tuttavia, che una volta raggiunto il traguardo avrebbe lasciato la panchina dell'

Detto, fatto. Il tecnico portoghese, infatti, completa la missione vincendo il campionato arabo nel testa a testa con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, permette a CR7 di alzare al cielo il trofeo saudita al termine di una stagione davvero di altissimo livello, testimoniata dalla grande produzione offensiva (91 gol in 34 partite), e a fine stagione chiude ufficialmente la sua parentesi a Riyad.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365