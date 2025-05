Benfica-Sporting Lisbona, quando il Derby Eterno ha deciso un titolo

Ancora una volta, un trofeo portoghese sarà conteso tra due delle squadre più importanti della capitale nonché di tutto il Paese.

Jacopo del Monaco 24 maggio 2025 (modifica il 24 maggio 2025 | 11:30)

Domani, alle ore 18:15, Benfica e Sporting Lisbona scenderanno in campo in occasione della Taça de Portugal, ovvero la coppa nazionale. In questa stagione, le due squadra si sono affrontate tre volte: le due partite di campionato, 1-0 all'andata ed 1-1 al ritorno; finale di Allianz Cup (Coppa di Lega Portoghese), vinta dalle Aquile ai calci di rigore. Nella loro storia, le due squadre di Lisbona si sono spesso affrontate per decidere le sorti di un titolo nazionale.

Benfica-Sporting Lisbona, quando il Derby vale la coppa Le due squadre della capitale portoghese si affronteranno ancora una volta per contendersi la Taça de Portugal. L'antenato di questa competizione era il Campeonato de Portugal, competizione che si giocò dal 1922 al 1938. In questo torneo, le finali tra le due squadre furono due: edizione del 1935, vinta 2-1 da Benfica; edizione del 1938, anno in cui lo Sporting vinse il derby 3-1. Negli anni '50, Encarnados e Sportinguisti s'incontrarono in finale di Taça de Portugal due volte (1952 e 1955) ed in entrambi i casi il Benfica portò a casa il trofeo. Andando avanti col tempo, dalla stagione 69/70 a quella 73/74, il Derby Eterno si giocò in finale ben 4 volte e, in questo caso, ci fu un equilibrio tra le vittorie: le Aguias vinsero nel '70 e nel '72 ed i Leoes nel '71 e nel '74. Andando negli anni '80, il Derby da Capital si giocò in finale nel 1982, vinto 4-0 dallo Sporting, e nel 1987, quando il Benfica vinse 2-1. Nove anni dopo l'ultima volta, altra finale, vinta 3-1 dalle Aquile. Dopo 29 anni, quindi, il Derby Eterno è tornato in finale di Taça de Portugal.

Le due squadre di Lisbona ed il campionato Bela Guttman. (Foto di S&G/PA Images via Getty Images) In questa stagione, lo Sporting Lisbona ha vinto il campionato dopo un testa a testa coi loro cugini ma, alla fine, la classifica dice: Leoes82 punti e Benfica ad 80. Diverse volte, le due squadre della capitale si sono contese il titolo. Nella stagione 1935/1936, gli Encarnados hanno vinto il titolo con 3 punti in più rispetto ai loro cugini. Due stagioni dopo, altro trionfo delle Aquile, stavolta a +1 dai biancoverdi. Negli anni '40, diverse volte i due club sono arrivati primo e secondo: quattro volte il Benfica (1941/42, 42/43, 44/45 e 49/50); altrettante lo Sporting (43/44 e dal 46/47 al 48/49). Nella stagione 1951/52, lo Sporting vinse il titolo a discapito dei loro cugini con 1 punto in più, mentre la stagione seguente il divario fu di 4 punti. Il Benfica, invece, prevalse nell'annata 54/55 con un vantaggio di 2 punti sui Leoes e la stessa cosa avvenne 5 stagioni dopo. Negli anni '60, Aquile e Leoni dominarono il campionato, vincendo il titolo rispettivamente 7 e 3 volte. Il divario minimo ci fu nella stagione 65/66: Sporting 42 punti ed i cugini a 41.

L'annata 1970/71 vide il successo del Benfica con 3 punti in più rispetto ai biancoverdi, che vinsero il campionato tre anni dopo con 2 punti di vantaggio sugli eterni rivali. Nel corso degli anni '80, lo Sporting vinse il campionato 81/82 col Benfica secondo a -2. Il campionato 1993/94 andò alle Aquile che vinse con 54 punti, a +3 dai Leoes. Arrivando a tempi più recenti, nella stagione 2013/14 e 2015/16 le due squadre di Lisbona hanno occupato le prime due posizioni. In tutte e due le edizioni, il Benfica ha ottenuto il titolo di Campione del Portogallo e nel campionato di 9 anni fa la differenza era di due punti.

Il Derby Eterno in Allianz Cup Prima dell'edizione di questa stagione, vinta dal Benfica ai rigori, le due squadre di Lisbona si sono incontrate in finale della Coppa di Lega soltanto due volte: la prima nella stagione 2008/2009 e, anche in questo caso, le Aquile vinsero ai calci di rigore; la seconda, invece, risale alla stagione 2020/2021 e lo Sporting ebbe la meglio vincendo 1-0 grazie alla rete di Pedro Porro, che oggi gioca in Premier League con la maglia del Tottenham.

Benfica-Sporting in Supercoppa Le due squadre di Lisbona hanno avuto modo in affrontarsi anche nella finale di Supercoppa portoghese. La prima, vinta dagli Sportinguisti (0-3 al Da Luz ed 1-0 in casa), risale al 1987. Per ritrovare un Derby da Capital in Supercoppa, bisogna andare nel 2015 ed anche in quell'edizione lo Sporting ebbe la meglio, vincendo 1-0 grazie alla rete di Teó Gutiérrez, oggi al Real Cartagena. L'ultima finale di Supercoppa tra Benfica e Sporting si giocò nel 2019 e stavolta vinsero le Aguias che spazzarono via i cugini con un 5-0 firmato Rafa Silva, Pizzi (doppietta), Grimaldo e Chiquinho.