Il Besiktas per puntare al terzo posto e all'Europa League, il Basaksehir per non dire addio alla qualificazione europea

Filippo Montoli 11 aprile - 09:19

Sabato, ore 18, saranno di scena al Tüpraş Stadyum di Istanbul Besiktas e Basaksehir per la gara valevole per la 31° giornata della Super Lig turca. Le due squadre sono in piena lotta per ottenere un posto in Europa League o Conference League dell'anno prossimo e portarsi a casa i 3 punti è fondamentale, anche per il fatto che il campionato è l'unica competizione a loro rimasta da giocare. Non sarà facile però, considerando il grande equilibrio fatto registrare negli scontri diretti e uno stato di forma non eccezionale per entrambe le formazioni.

Besiktas-Basaksehir, Solskjær per uscire dalla crisi di risultati — La squadra di casa, pur avendo vinto il derby contro il Galatasaray dello scorso 29 marzo, non sta passando un buon momento. Tra campionato e coppa ha vinto una sola partita delle ultime cinque, perdendone tre e pareggiandone una. Il clima, inoltre, non è dei più sereni in casa bianconera. Con tre espulsioni consecutive, il Beşiktaş non chiude una gara al completo da un mese.

Gli uomini di Solskjær non hanno difficoltà a trovare la via del gol (nel 2025 solo in tre gare sono rimasti a secco), ma difficilmente riescono a mantenere la porta inviolata. Inoltre, la difficoltà che sta incontrando Ciro Immobile nel segnare in questa seconda parte di stagione non è di certo di aiuto per la squadra di casa. Il bomber azzurro ha fatto registrare solo 2 gol nel 2025, rispetto ai 9 di fine 2024. Un dato favorevole ai bianconeri è quello che li vede imbattuti contro i rivali cittadini dal settembre 2022. Da allora 2 vittorie e 2 pareggi.

Besiktas-Basaksehir, gli ospiti per non perdere il treno Europa — Il club più giovane di Istanbul approccia la partita sapendo di non poter assolutamente sbagliare, trovandosi a 6 punti proprio dal Beşiktaş che occupa l'ultima posizione valida per accedere alla prossima Conference League. Anche alla squadra di Atan manca continuità di risultati, ma nelle ultime 5 partite è riuscita comunque a portare a casa 3 vittorie, nonostante le 2 sconfitte. L'andamento in trasferta del Başakşehir, però, non è dei migliori. Nel 2025 tra campionato e coppa ha vinto una sola volta.

Una differenza rispetto ai rivali bianconeri è l'assenza di continuità nel segnare. Fuori casa, in particolare, ha una media di un gol a partita rispetto ai due di quando gioca tra le mura di casa. Anche il numero di gol subiti cambia notevolmente in base al campo di gioco. Sono quasi due a partita in trasferta. A contribuire in negativo al dato dei gol segnati c'è anche nel caso degli ospiti un momento poco proficuo del proprio bomber, Krzysztof Piatek, rispetto a inizio campionato. Un solo gol negli ultimi due mesi, a discapito dei 18 precedenti nella sola Super Lig.