Immobile, stagione nera col Besiktas: è fuori anche dalla coppa

Ieri sera è arrivata l'ennesima delusione turca per l'attaccante italiano. La sconfitta col Goztepe è stata decisiva per le sorti della sua squadra

Federico Grimaldi 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 10:50)

Dopo aver scritto pagine e pagine di storia con la maglia della Lazio, Ciro Immobile sembrava aver trovato nuova vita con la maglia del Besiktas. Eppure, non è così. Dopo un ottimo avvio, la squadra turca è entrata in una spirale negativa dalla quale non sembra uscirne. Dopo i pessimi risultati in Europa League e la stagione deludente in campionato, deve salutare anche la possibilità di vincere la coppa: eliminati ai quarti dal Goztepe.

Immobile, dal paradiso all'inferno — Torniamo all'8 agosto 2024. Prima gara ufficiale di Ciro Immobile con la maglia del Besiktas. Bene, in quella partita, le aquile nere, hanno fatto 5 gol al Galatasaray, portandosi la coppa a casa. E l'italiano? In gol dopo 80 minuti, dopo una partita a dir poco sontuosa. Ed ora torniamo al presente, dove la squadra di Osimhen vola ad ali spiegate, mentre la sua vive un calvario senza fine. La stagione, per come si preannunciava, doveva essere totalmente diversa. Quella vittoria ha solamente illuso e lasciato imperterriti i tanti tifosi della squadra turca.

L'eliminazione in Europa League, dopo un percorso non memorabile e l'addio al campionato dopo solamente 20 partite, visto l'ampio distacco dalle prime due, hanno riportato il Besiktas con i piedi per terra. Ora, cosa rimaneva a Ciro e compagni? La coppa di Turchia. Ebbene, ieri è arrivato l'ennesimo pessimo risultato della stagione. Dopo il vantaggio iniziale di Muci, il Besiktas è rimasto in 10 e da qui ha incassato ben 3 gol, che hanno portato il Gotzepe ad un risultato storico: la semifinale di coppa. Ora è rimasto solo il campionato, dove Immobile, dovrà caricarsi la squadra e portarla quantomeno in Europa League.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 3, 2025

Besiktas, i numeri dell'attaccante italiano — Il Besiktas, ad inizio stagione, ha puntato tutto quello che aveva su Ciro Immobile. Lo hanno preso per fare il titolare e portare sempre più in alto la squadra turca. Arrivati ad Aprile, la situazione è totalmente cambiata. L'arrivo dell'allenatore norvegese Solskjaer non ha giovato al club e soprattutto all'ex Lazio, che si è visto più volte accomodare in panchina. Anche ieri, in una partita importante come quella col Goztepe, è rimasto in panchina per più di 70 minuti, dove è entrato ed ha decisamente alzato il livello della squadra.

Si, perché i numeri dell'italiano, in qualche maniera, sorridono. 28 presenze ed 11 gol in campionato, 2 gol in due partite di coppa e 0 nelle 6 di Europa League. Un bottino niente male, considerato che è solamente il primo anno in Turchia. L'altro lato della medaglia però, sottolinea il fatto che Immobile è in netta discesa, rispetto a quello a cui eravamo abituati. Questa stagione ha dimostrato, che ha ancora tanti gol nel taschino, ma sicuramente è lontano parente da quello ammirato qualche anno fa con la maglia della Lazio. Ormai, questa stagione è andata, ma avrà la prossima, dove dovrà necessariamente voltare pagina e dare un nuovo inizio al suo Besiktas.