L'altro derby del Bosforo: Beşiktaş-Başakşehir. Ecco dove vedere in diretta TV e streaming questa sfida chiave in ottica Europa

Silvia Cannas Simontacchi 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 19:48)

La Süper Lig turca si prepara a vivere un nuovo intenso capitolo della sua stagione con il derby tra Besiktas e Basaksehir, in programma sabato 12 aprile 2025 alle ore 18:00 italiane al Tüpraş Stadyumu di Istanbul.

Una sfida d’alta classifica con in palio punti pesantissimi: il Besiktas occupa attualmente il 4° posto, con l’obiettivo di consolidare la zona Europa, mentre il Basaksehir insegue da 6°, deciso a riaprire i giochi e portarsi a ridosso delle big.

Ma oltre a un posto al sole in campionato, ci sono anche i nomi in campo a dare pepe al match. Tra tutti, spicca Ciro Immobile, arrivato in Turchia per rilanciarsi dopo un’annata complicata alla Lazio: il bomber campano, ora al Besiktas, spera di ritrovare la via del gol proprio in un derby sentito come questo. Dall’altra parte, attenzione a Krzysztof Piątek, vecchia conoscenza della Serie A, che con la maglia del Basaksehir sembra aver ritrovato la confidenza col gol dei tempi rossoneri.

Beşiktaş - Başakşehir: dove vedere in diretta TV e streaming In Italia, la partita non sarà trasmessa in diretta da Sky o DAZN, ma sarà comunque possibile seguirla in streaming su beIN Connect, la piattaforma ufficiale del gruppo beIN Sports. Chi si trova all’estero potrà consultare i palinsesti delle emittenti locali che detengono i diritti della Süper Lig per verificare la disponibilità della diretta. In alternativa, sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali social e web di Besiktas e Basaksehir, che offriranno contenuti live, highlights e aggiornamenti minuto per minuto.

In Turchia, Besiktas - Basaksehir non è solo un derby cittadino, ma una sfida che mette di fronte due progetti ambiziosi, due tecnici pragmatici e due attaccanti, Immobile e Piątek, che conoscono bene la pressione dei grandi appuntamenti. Ingredienti perfetti per un sabato di fuoco in riva al Bosforo.