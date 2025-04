Besiktas-Başakşehir, numeri e statistiche del Derby

Una sfida all'insegna dell'equilibrio quella tra Besiktas e Başakşehir

Massimiliano Guerra 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 10:02)

Il Derby Besiktas-Başakşehir è diventato negli ultimi anni una sfida significativa nel calcio turco, con diverse statistiche e curiosità interessanti. Beşiktaş e Başakşehir si sono affrontati 32 volte in Süper Lig, con una leggera supremazia del Besitkas che ha trionfato 11 volte contro le 9 del Başakşehir. Le due compagini hanno impattato, invece, in 12 occasioni. Una sfida nuova del calcio turco ma non per questo con poche curiosità.

Beşiktaş-Başakşehir nel segno dell'equilibrio Nonostante il Beşiktaş sia uno dei club storici di Istanbul, il Başakşehir, fondato nel 1990, ha rapidamente guadagnato rilevanza, rendendo il derby una partita molto combattuta. Uno dei match più importanti nella storia di questa sfida è senz'altro quella del marzo 2017, in cui il Başakşehir ha sconfitto il Beşiktaş 3-1, una vittoria significativa nella corsa al titolo di quella stagione. Un campionato che terminò proprio con la storica prima affermazione in campionato del Basaksehir.

Beşiktaş-Başakşehir i doppi ex Sebbene non sia tradizionalmente considerato uno dei principali derby di Istanbul, l'ascesa del Başakşehir ha elevato l'importanza di questa sfida negli ultimi anni. E' un dato curioso, quindi, quello dei doppi ex come Demba Ba e Gökhan İnler. Due giocatori di alto livello che hanno sicuramente aggiunto un po' di pepe alla contesa ad un derby, che possiamo definire tranquillamente, "giovane".

I Top Scorer — Diversi sono stati i calciatori che hanno scritto la seppur breve, storia del derby tra Beşiktaş e Başakşehir. Uno su tutti è Cenk Tosun del Besiktas L'attaccante turco ha segnato 5 gol contro il Başakşehir, diventando uno dei migliori marcatori del derby. Per il Başakşehir, senza dubbio è stato Edin Višća a lasciare un importante segno nella sfida, andando in gol per 4 volte. Demba Ba, invece, oltre ad essere un doppio ex, ha segnato per entrambe le squadre nel derby, totalizzando 3 gol con il Beşiktaş e 2 con il Başakşehir.