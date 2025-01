Il Galatasaray vola inarrestabile verso il titolo, ma attenzione all'insidia Basaksehir: in casa non ha mai perso.

Luca Paesano Redattore 10 gennaio 2025 (modifica il 10 gennaio 2025 | 17:54)

Questa domenica, alle ore 17:00, la Turchia si ferma per l’attesissimo derby della capitale. Allo Stadio Basaksehir Fatih Terim va in scena per la diciottesima giornata di Super Lig il big match tra Istanbul Basaksehir e Galatasaray. Una sorta di replay della sfida andata in onda appena tre giorni fa in coppa di Turchia e terminata con uno spettacolare 2-2.

Basaksehir-Galatasaray, come arrivano le due squadre al derby — Il Basaksehir sta attraversando una stagione piuttosto altalenante. La formazione di Cagdas Atan si trova attualmente al settimo posto in classifica, e, nonostante un super Piatek, capocannoniere del campionato con 12 reti, sta facendo davvero fatica a dare continuità di risultati al proprio percorso. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre giornate di Super Lig, e una qualificazione europea che rischia di scivolare via in largo anticipo senza un cambio di rotta.

Il Galatasaray, invece, sta facendo un campionato decisamente a parte rispetto a tutte le altre. Primi in classifica con 47 punti, i Leoni sono ancora imbattuti in questa stagione di Super Lig. La formazione di Okan Buruk, ex allenatore proprio del Basaksehir, ha ottenuto 15 successi e 2 pareggi, e ha il miglior attacco del campionato con 49 reti segnate (quasi 3 a partita in media).

Basaksehir-Galatasaray, i precedenti tra le due squadre — Il Galatasaray è nettamente avanti nei precedenti contro il Basaksehir. I giallorossi hanno perso solamente uno degli ultimi 10 incontri, ovvero il match dello scorso anno in Coppa di Turchia. Nei restanti incroci, invece, sono arrivate 6 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo successo del Basaksehir in campionato risale invece al 2019, l’anno del primo storico scudetto, quando si impose di misura al Rams Park.

Basaksehir-Galatasaray, il pronostico della sfida — Galatasaray chiaramente favorito nell’incontro dello Stadio Basaksehir Fatih Terim. La vittoria degli ospiti è allineata intorno a 1.55 per i principali bookmaker di riferimento. Tuttavia, va tenuto conto del fatto che appena 3 giorni fa il Basa è uscito imbattuto dall’incontro di Coppa contro i Leoni e che, di fronte al proprio pubblico, non ha ancora perso una partita in questo campionato.

Per chi non si fidasse del segno 2, si può allora puntare sui gol che verranno segnati nella sfida. Il multigol 2-3 per la squadra ospite (che significa che il Galatasaray segnerà 2 o 3 reti nell’incontro) è quotato a 1.95 e può rappresentare una buona alternativa.