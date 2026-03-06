Tensione alle stelle per il derby di Istanbul: gli uomini di Sergen Yalcin ospitano la squadra di Okan Buruk, Chi avrà la meglio?

Domenico Ciccarelli Redattore 6 marzo - 18:00

Nel cuore di Istanbul, il derby accende l'anima della città: un duello tra due maglie, il bianconero che sfida il giallorosso. Al Tupras Stadyum, si affrontano il Besiktas di Sergen Yalcin e il Galatasaray guidato da Okan Buruk. Le Aquile Nere, che attualmente sono in zona Conference League ma non mollano il Trabzonspor, riusciranno a fermare il ruggito dei Leoni del Bosforo che a loro volta inseguono il 26esimo titolo turco?

Besiktas-Galatasaray: come arrivano le due squadre al derby di Istanbul — Il Besiktas è in gran forma: le Aquile Nere non perdono da 17 gare consecutive, l'ultimo KO rimediato risale allo scorso 2 novembre, quando il Fenerbahce si impose per 3-2 al Tupras Stadyum. Gli uomini di Sergen Yalcin, tra campionato e coppa, sono reduci da quattro vittorie di fila e sicuramente contro i Leoni del Bosforo non vorranno interrompere questo trend positivo.

Il Galatasaray, a sua volta, è il leader indiscusso della Super Lig: i Campioni di Turchia sono attualmente primi con quattro punti di vantaggio sul Fenerbahce. L'obiettivo degli uomini di Okan Buruk, che dopo la sconfitta rimediata contro il Konyaspor per 2-0 hanno ripreso immediatamente la marcia grazie alla vittoria ottenuta con l'Alanyaspor, è quello di conquistare il 26esimo titolo turco della storia.

Besiktas-Galatasaray: le probabili formazioni — Beskitas (4-3-3): Destanoglu; Murillo, Agbadou, Djalo, Ozcan; Kokcu, Ndidi, Ucan; Rashica, Oh, Under. Allenatore: Sergen Yalcin

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Boey, Singo, Sanchez; Elmah; Torreira, Sara: Sané, Yilmaz, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk

Il pronostico — Il favore del pronostico pende leggermente dal lato dei campioni di Turchia: la vittoria del Galatasaray è a quota 2.40. In caso di successo del Besiktas, per i bookmakers, la posta in palio è a 2.50. Semmai dovesse finire in pareggio la sfida del Tupras Stadyum, la quota è di 3.70. Il derby di Istanbul è una gara a sé, dove il duello diventa accesso, ma la voglia e la fame dei Leoni del Bosforo di certo non mancherà. La soluzione fattibile è quella di optare per il 2.