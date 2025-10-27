Betis-Atletico Madrid, Simeone sfida Pellegrini: il pronostico di DDD

Le due squadre lottano per un posto in Champions, ma le diverse motivazioni potrebbero avere un peso specifico in questo match

Federico Grimaldi 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 14:01)

Stasera cala il sipario sulla decima giornata di Liga con una sfida dal sapore di Champions: Betis-Atletico Madrid si affrontano in un match che promette scintille. I ragazzi di Pellegrini stanno confermando le ottime sensazioni della scorsa stagione, mantenendo un ritmo alto e dimostrando di poter competere con chiunque. Avvio più complicato, invece, per l’Atletico: nonostante il buon gioco espresso, i risultati iniziali non hanno rispecchiato le prestazioni. Ma, come da tradizione, con calma e con il duro lavoro imposto da Simeone, i colchoneros stanno risalendo la classifica e puntano a consolidare la propria posizione Champions. Si prospetta una sfida intensa, dove nessuna delle due squadre vorrà cedere terreno. Ecco il pronostico di DDD.

Betis-Atletico Madrid, come arrivano le due squadre — Per trovare una sconfitta del Betis in Liga in questa stagione, bisogna tornare al 31 agosto, quando perse 1-2 in casa contro l'Athletic Bilbao. Da quel preciso momento in poi, i ragazzi di Pellegrini non conoscono la parola sconfitta. In totale hanno messo a referto 4 vittorie e 4 pareggi. Un bottino niente male, che conferma la solidità offensiva, ma soprattutto difensiva della squadra. Per quanto riguarda gli avversari, esistono due versioni: l'Atletico di inizio anno e quello di adesso.

I colchoneros hanno cominciato con una sconfitta e due pareggi nelle prime tre partite, salvo poi cambiare rotta e incamerare vittorie su vittorie, che l'hanno riportata al vertice. La squadra di Simeone sta soffrendo in Europa, ma in campionato sembra aver ritrovato quello smalto degli anni passati. In definitiva, oggi si affrontano due ottime squadre in salute pronte a non lasciare nulla al caso.

I giocatori chiave — Il Betis dovrà fare a meno di Isco, ancora ai box dopo l’infortunio di inizio anno e destinato a un lungo stop. A trascinare la squadra ci penseranno il talento e l’estro di Antony, la qualità di Abde e la fisicità di Deossa, senza dimenticare la classe di Lo Celso. La formazione di Pellegrini non ha un vero e proprio leader, ma si affida alla forza del collettivo. Dal lato Atletico, invece, basti pensare alle parole di Simeone: "Alvarez è il miglior giocatore al mondo", un'investitura importante che aiuta a capire su chi verterà tutto il peso offensivo della squadra. Il talento dell'argentino è fuori discussione e anche oggi è chiamato a portare la squadra all'ennesima vittoria stagionale.

Betis-Atletico Madrid, le probabili formazioni — Le due squadre si presentano a specchio in questa sfida: il Betis schiererà un 4-2-3-1 con Lo Celso, Abde e Antony alle spalle dell'unica punta Hernandez. L'Atletico Madrid risponde con: Baena, Simeone, Nico Gonzalez dietro all'argentino Alvarez. Di seguito, ecco riportate le probabili formazioni.

Betis (4-2-3-1): Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Firpo; Fornals, Amrabat; Antony, Lo Celso, Abde; Hernandez. Allenatore: Pellegrini

Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Barrios, Koke; Simeone, Baena, Nico Gonzalez; Alvarez. Allenatore: Simeone

Il pronostico di DDD — Le due squadre si conoscono alla perfezione, e la partita si preannuncia accesissima fin dai primi minuti. L’Atletico proverà a contenere le incursioni sugli esterni e a colpire in ripartenza, sfruttando la velocità dei suoi uomini e sperando che Alvarez sia in una delle sue serate migliori. In una sfida così equilibrata, la paura di perdere potrebbe pesare più della voglia di vincere. Per questo, secondo il nostro pronostico, il risultato più probabile è un pareggio: 1-1.