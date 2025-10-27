L'episodio ha avuto luogo durante l'allenamento dei Colchoneros in vista della sfida di stasera contro il Betis Siviglia

Jacopo del Monaco 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 11:13)

Julian Álvarez è sicuramente tra i protagonisti di queste primi mesi della stagione dell'Atlético Madrid. L'attaccante argentino ha segnato 7 reti tra Liga e Champions League dimostrando di essere uno dei migliori della squadra di Diego Simeone. Ieri, il classe 2000 si è contraddistinto per un gesto che va oltre il calcio, con il quale ha omaggiato la figlia di un tifoso.

Atlético Madrid, l'omaggio di Álvarez per la figlia di un tifoso — Questa sera, l'Atlético Madrid di Simeone affronterà in trasferta il Betis Siviglia per disputare la partita che chiuderà il decimo turno della massima competizione spagnola. Le due compagini hanno gli stessi punti in classifica, ovvero 16, e la vittoria di una o dell'altra significherebbe scavalcare l'Espanyol ed andare al quarto posto. Nella giornata di ieri, la squadra della capitale ha organizzato presso il Riyadh Air Metropolitano una sessione d'allenamento a porte aperte e diversi tifosi non hanno perso l'occasione per andare allo stadio a vedere i loro beniamini. Julian Álvarez ha deciso di fermarsi a parlare con alcuni sostenitori ed uno di loro ha fatto una richiesta davvero speciale.

Sul proprio profilo Instagram, l'Atlético ha postato un video in cui si vede l'attaccante argentino ex River Plate e Manchester City con un fiore in mano, precisamente una rosa. Mentre sta camminando verso il centro del rettangolo verde, l'Araña ha spiegato anche il motivo di ciò che stava per fare: "Un tifoso mi ha detto che sua figlia, grande tifosa dell'Atlético Madrid, è venuta a mancare poco tempo fa. Mi ha chiesto di mettere questa rosa a centrocampo per lei ed esaudiremo il suo desiderio". Al momento della pubblicazione, i Colchoneros hanno usato come didascalia la frase "Ovunque tu sia, l'Atléti ti accompagnerà sempre" accompagnato dall'emoji della rosa.