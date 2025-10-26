Giornata storta per il Manchester City, che crolla al Villa Park contro la formazione di Unai Emery: il commento di Guardiola

Federico Iezzi Collaboratore 26 ottobre - 19:19

Il Manchester City di Guardiola ha perso per la prima volta da agosto. I Citizens erano imbattuti da nove partite in tutte le competizioni. A condannarli alla sconfitta oggi pomeriggio, il gol di Matty Cash, l'ottima difesa dell'Aston Villa di Unai Emery e alcune occasioni mancate.

Manchester City ko, basta un gol di Cash — Il match era partito bene per gli ospiti che, dopo dieci minuti, hanno sfiorato il gol con un tiro di Reijnders che si è spento di poco sulla traversa della porta avversaria. L'Aston Villa è andato in vantaggio al 19° del primo tempo con gol di Cash. Il resto del primo tempo è stato serrato e combattuto con occasioni da ambo le parti. Prima, Emiliano Martinez ha negato un gol quasi certo ad Halaand e in seguito John Stones ha salvato la sua squadra dal raddoppio dei Villans ad opera di McGinn.

Nel secondo tempo gli uomini di Guardiola sono andati più volte vicini al gol del pareggio: prima con Savinho, poi sempre col bomber norvegese, fermato solo dal fuorigioco ad appena venti minuti dalla fine della partita. Il City ha creato, si è reso pericoloso più volte, ma la difesa di Emery ha saputo rintuzzare bene lo strapotere offensivo degli ospito.

Il commento di Guardiola — Dopo la partita, l'allenatore dei Citizens ha parlato ai microfoni dei giornalisti. Come prima cosa ha voluto sottolineare che si è trattato di una bella partita, giocata contro una squadra difficile da affrontare: "Abbiamo giocato una bella partita, siamo stati aggressivi ma loro difendono bene. Sono stati migliori di noi in difesa, loro tengono posizioni molto alte e sono forti nei duelli. Sono stati molto bravi e il loro portiere è stato fantastico".

Nonostante la sconfitta, Guardiola ha poche lamentele da fare ai suoi: "Abbiamo fatto bene soprattutto nel secondo tempo, quando abbiamo controllato il centrocampo. Siamo una squadra molto forte, abbiamo giocato bene, ma ci è mancato qualcosa nel concludere le azioni: l'ultimo tiro sottoporta, l'ultimo passaggio. E ovviamente ci è mancato il gol".