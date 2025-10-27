Correa torna a brillare, Borja Mayoral da record e Sensi ritrova il gol: il weekend degli ex Serie A

C’è vita (e ci sono gol) anche lontano dalla Serie A. Dall’America del Sud ai campi infuocati dell’Arabia, passando per l’Europa e l’Est, gli ex protagonisti del nostro campionato continuano a lasciare il segno. Vecchie glorie e promesse in cerca di riscatto riscrivono la loro storia sotto altri cieli, portando con sé un po’ d’Italia in ogni partita. È un viaggio calcistico fatto di doppiette, record e rinascite: ecco chi ha brillato in questo weekend tra le vecchie conoscenze del campionato italiano.