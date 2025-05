I supporter delle due squadre sono arrivate allo scontro in piazza Solny, nel centro di Breslavia. Necessario l’intervento della polizia locale in divisa antisommossa

Altra notte europea e altri scontri. Dopo le scene di settimana scorsa che hanno visto coinvolti i tifosi di Tottenham e Manchester United prima della finale di Europa League, anche l’ultimo match della Conference League è stato condito da episodi di violenza. Betis e Chelsea scenderanno in campo questa sera alle ore 21 alla Tarczynsji Arena di Breslavia per cercare di aggiungere alla loro bacheca un nuovo trofeo.

Scontri tra tifosi di Betis e Chelsea

Le due squadre si giocano per la prima volta la possibilità di portarsi a casa la Conference League. La Spagna non ha ancora avuto squadre vincitrici e quindi sarebbe una prima volta per l’intera nazione, mentre l’Inghilterra ha già visto il West Ham trionfare nella competizione. La vittoria porta alla qualificazione diretta in Europa League, ma per entrambe è irrilevante. Il Betis già è sicuro di prenderne parte, mentre il Chelsea ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League. L’attesa della partita ha però fatto registrare episodi da condannare, dovuti ad alcuni scontri tra le due tifoserie e la polizia nel centro di Breslavia.