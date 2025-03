Betis e Siviglia siglano la pace: “Da ora clima di rispetto oltre la rivalità”

I presidente delle due società si sono accordati per ripristinare i rapporti istituzionali. Domenica saranno seduti vicino durante il derby

Alessandro Stella 26 marzo - 11:05

Dopo aver tagliato i rapporti istituzionali lo scorso dicembre Real Betis e Siviglia ci ripensano. I presidenti delle due società andaluse hanno siglato un accordo di non belligeranza e collaborazione istituzionale, in vista anche del prossimo derby che si terrà domenica sera alle 21.Le relazioni tra i club si erano bruscamente interrotte dopo che alcuni giocatori biancorossi si erano resi protagonisti di festeggiamenti poco opportuni in seguito all'ultima stracittadina vinta. E ora il patto intelligente basato sul tentativo di ridurre la tensione creata negli ultimi mesi e di evitare situazioni spiacevoli dentro e fuori dal campo. E domenica, nella sfida valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, il numero 1 del Siviglia, José María del Nido Carrasco, sarà seduto nel box autorità dello stadio del Betis.

Betis, l'appello del presidente Haro: "Possiamo avere interessi comuni al di fuori del campo" — Il presidente del Betis, Angel Haro ha spiegato l'accordo ai canali ufficiali del proprio club: "Il presidente del Siviglia, José María, e io abbiamo parlato della necessità di promuovere un quadro istituzionale stabile e vantaggioso per entrambe le istituzioni. A parte la rivalità che dobbiamo avere, che esisterà sempre in campo, fuori dobbiamo mantenere un clima di armonia, onestà e sincerità". Il numero 1 biancoverde apre poi anche ad una sorta di alleanza per quanto riguarda gli interessi comuni: "La comunicazione e il dialogo sono molto importanti per risolvere qualsiasi problema, qualsiasi conflitto che possa sorgere tra le diverse istituzioni. Deve esserci rivalità, ma al di fuori di questa rivalità ci sono aree in cui possiamo concordare e avere interessi comuni, come nella Liga o nella Federazione, e in questo senso devono prevalere la cortesia e il rispetto".

Siviglia, la risposta del numero 1 del Nildo Carrasco: "Porteremo avanti una comunicazione fluida e relazioni oneste" — Il Siviglia ha accettato l'invito del Real Betis, come ha sottolineato il presidente biancorosso del Nildo Carrasco. "Ci sono stati contatti tra i due presidenti e abbiamo compreso la necessità di stabilire un quadro che governi la relazione tra entrambe le istituzioni e che tale quadro sia di comunicazione fluida, relazioni oneste e che i derby si giochino in campo , con entrambe le istituzioni che evitano qualsiasi condotta impropria". Carrasco si augura che questo accordo possa essere duraturo: "Questo quadro è per il presente e il futuro. Possiamo anche lavorare mano nella mano in questioni che avvantaggiano sia il Real Betis che il Sevilla FC, o in qualsiasi tipo di istituzione o qualsiasi tipo di lotta per situazioni che possano avvantaggiare entrambi".

