Il commento in vista del derby

L'esperto allenatore dei biancoverdi sottolinea che il giusto approccio alla partita è la cosa fondamentale per poter fare bene: "Spesso in passato a causa delle espulsioni ci siamo giocati vittorie e punti importanti. Non bisogna ripetere questi errori. È un derby, quindi la tensione è alle stelle, ma bisogna innanzitutto avere la mente lucida. Il cuore è caldo ed è normale e giusto che lo sia, ma la testa deve essere fredda. Bisogna saper gestire e bilanciare le emozioni per evitare un eccesso di agonismo che può rivelarsi dannoso alla squadra". L'obiettivo per Pellegrini non può essere che quello della vittoria, la quale spingerebbe ancora di più il club verso la qualificazione europea per il prossimo anno. Anche lui come Garcia Pimienta, alla domanda relativa al fatto di essere indicata come favorita per la vittoria finale, sottolinea che sono discorsi inutili per un derby. "Anche loro vogliono i 3 punti. Mi aspetto per questo una partita intensa e del buon calcio giocato da entrambe le parti. Loro hanno il potenziale di fare molto bene considerando la rosa a disposizione. Inoltre, in trasferta fanno meglio che in casa e questo complica ancora di più le cose".