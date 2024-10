El Gran Derbi, Siviglia-Betis: borghesia vs proletariato

Il Siviglia affonda le sue radici nel 1890, quando viene fondato da diplomatici inglesi e imprenditori locali, rappresentando fin da subito l'élite borghese della città. Il calcio, in quel contesto, è un lusso, uno sport per pochi eletti: solo i figli di aristocratici possono indossare la rojablanca. È il 1909, Eladio Garcia de la Borbolla - consiglio direttivo del Sevilla - scova uno dei giovani più promettenti d’Europa, ma il presidente del Betis dice no. La ragione? È figlio di un operaio. Eladio non ci sta, si dimette e fonda una squadra in cui anche i figli della classe proletaria possano giocare: il Real Betis Balompié. Persino nella scelta del nome, preferendo " Balompié " al termine anglosassone “ Football ", si vuole rimarcare il distacco dalla borghesia. Questo è El Gran Derby: borghesia vs proletariato.

"Fallire sì, tradire mai!”

Siamo nel 1945, in piena epoca franchista, con una Spagna che, pur restando fuori dal conflitto mondiale, vive oppressa dalla dittatura e dalla povertà. In questo contesto, il Real Betis si trova in gravissime difficoltà economiche. Le casse del club sono vuote, e per evitare il collasso, i biancoverdi sono costretti a compiere una scelta dolorosa: vendere il loro giocatore migliore, Francisco Antúnez. Indovinate a chi? Si, proprio ai rivali del Siviglia. Una vera e propria pugnalata per i tifosi del Betis che, non solo perdono il loro gioiello della difesa, ma lo vedono passare direttamente nelle fila del nemico. Per le strade della città ci sono cortei di protesta, rivolte e sit-in, tutte con un unico grido: "Fallire sì, tradire mai!". L’orgoglio ferito di un’intera tifoseria diventa incontenibile, e persino il presidente del Betis, Manuel Roberto Puerto, cerca disperatamente di giustificarsi, arrivando a sostenere che la firma sul contratto fosse stata falsificata. Ma la beffa non finisce lì: mentre il Betis retrocede, il Siviglia, con Antúnez, conquista il suo primo, e finora unico, titolo di Liga. Da quella ferita nasce uno dei motti più iconici della squadra biancoverde: “Viva él Betis, manque pierda!” – una dichiarazione d’amore incondizionato, simbolo di un club che, anche di fronte alle sconfitte, non smette mai di lottare.