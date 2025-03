Il tecnico dei biancorossi, nella consueta conferenza pre-partita, ha evidenziato come sia inutile parlare di favoriti o sfavoriti nei derby

Filippo Montoli 28 marzo - 14:11

Domenica sera andrà in scena la partita di ritorno del Gran derbi che vede coinvolte Betis e Siviglia. Rispetto all'andata, vinta per 1-0 dalla squadra di Xavier Garcia Pimienta, le due squadre sono cambiate molto e per questo motivo l'allenatore dei biancorossi evidenzia l'imprevedibilità del risultato finale. In più occasioni, rispondendo ai giornalisti, il tecnico ha ribadito che tutti i discorsi relativi ai posizionamenti in classifica, e quindi a favoriti e sfavoriti, non hanno senso quando si deve giocare un derby: "È una partita speciale e va affrontata tenendo a mente questo. Per me, inoltre, quello di Siviglia è il derby dei derby. Il clima in città nei giorni che precedono il match è inspiegabile".

La condizione della squadra — Garcia Pimienta, come ogni allenatore, vorrebbe avere a disposizione tutta la rosa. Soprattutto in occasione di una partita così importante. Per sapere chi dei giocatori in dubbio possa prendere parte al match, ha detto che sarà necessario aspettare l'allenamento di domani. Il tecnico si dichiara però contento di come la squadra ha preparato la partita, nonostante il fatto che molti giocatori siano stati impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta. "La stiamo preparando nel modo migliore possibile e sono convinto che se facciamo una buona partita, domenica ci portiamo a casa i 3 punti. Se giochiamo al nostro massimo siamo in grado di battere chiunque".

Sul Betis e gli obiettivi stagionali — Il Betis è una delle squadre che più si è rafforzata dal mercato invernale e soprattutto una di quelle più in forma. "Hanno giocatori molto forti e soprattutto di qualità. Sarà molto difficile affrontarli e per questo bisogna leggere i momenti della partita. Ci sarà il momento in cui bisognerà attendere e difendere, e i momenti in cui dovremo essere noi a far male. Siamo molto bravi in ripartenza e dobbiamo fare di tutto per concretizzare questo tipo di occasioni".

Per il tecnico del Siviglia, infine, ciò che conta adesso è pensare a domenica e guadagnare i 3 punti. Solo allora sarà possibile iniziare a pensare a puntare su qualcosa di importante, ovvero su quella che sembrava una improbabile qualificazione europea, dopo un inizio di stagione molto complicato.