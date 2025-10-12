L'iniziativa del club biancoverde che attende la fine dei lavori di ristrutturazione del proprio impianto

Samuele Amato Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 14:41)

Immagini che sembrano venire da uno scenario urban fantasy post-apocalittico. E invece è "solo" lo stadio Manuel Ruiz de Lopera e Municipal de Heliópolis di Siviglia. Conosciuto come Benito Villamarin, la casa del Real Betis Balompé è sotto una nuova ristrutturazione. E proprio tra le macerie dell'impianto, grazie alla disponibilità del club andaluso, i pompieri hanno iniziato un addestramento speciale per l'unità cinofila.

Betis, pompieri e cani si allenano al Villamarin — La nuova ristrutturazione dello storico impianto del quartiere di Heliópolis è iniziata nell'estate appena trascorsa. Il settore che sta dovendo fronteggiare il restyling è la parte più antica dello stadio del Villamarin: il Betis infatti sta facendo demolire la grada de Preferencia. Al momento, gli andalusi verdebianchi giocano le partite in casa allo stadio della Cartuja, sito nell'isola fluviale, all'interno del fiume Guadalquivir.

In questo momento di demolizione, dove sorgeranno nuove zone per l'hospitality e il settore VIP, il Betis ha deciso di mettere il Villamarin a disposizione per un allenamento speciale. Si tratta dei vigili del fuoco di Siviglia con l'unità cinofila. I pompieri e i loro cani hanno, infatti, iniziano una fase di addestramento specifico in mezzo alle macerie e nel cantiere di demolizione della tribuna di Preferencia.

Come si legge nel comunicato dello stesso club andaluso: "Durante l’ultima settimana, approfittando dei lavori di demolizione della tribuna di Preferencia, i pompieri sivigliani hanno potuto svolgere diversi allenamenti con i loro cani in condizioni simili a quelle che si verificano in disastri naturali come i terremoti.Questi esercizi sono fondamentali per addestrare i cani nella ricerca di persone intrappolate sotto le macerie".

Il Betis spiega che la squadra di vigili del fuoco che si sta allenando al Villamarin ha svolto un ruolo fondamentale durante un evento catastrofico recente. "La stessa Unità Cinofila aveva già partecipato alle operazioni di soccorso durante il terremoto in Turchia del 2023, dove contribuì alla localizzazione di superstiti" dichiara il club.

Nell'attesa del nuovo stadio del Betis, il club ha voluto aiutare i pompieri della capitale andalusa. "Grazie alla collaborazione con il Real Betis, i Vigili del Fuoco hanno potuto continuare a perfezionare il loro lavoro in un ambiente reale, particolarmente utile per la loro formazione", conclude il comunicato.