Big Blue derby tutto a favore del Melbourne: ennesima sconfitta per Sydney…

Bruno Fornaroli ha segnato il suo 12esimo gol stagionale per il Melbourne Victory, che si è lanciato verso una vittoria per 3-0 sul Sydney FC nel Big Blue derby del sabato sera all'AAMI Park di Melbourne.

Il Sydney di Ufuk Talay finirà l’ottava giornata al 10' posto, con solo due vittorie in otto partite. La squadra non è riuscita a segnare nemmeno un gol in nessuna delle sei sconfitte fino ad oggi.

Il portiere della vittoria Paul Izzo ha contribuito con un paio di parate enormi per tenere a bada Sydney nel primo tempo. Ma, dopo aver subito il primo gol, Sydney ha faticato per trovare un modo per tornare nel Big Blue derby. Dopo aver segnato il suo 12esimo gol in sole otto partite di campionato in questa stagione, Bruno Fornaroli è stato ancora una volta l'uomo del momento dopo la vittoria per 3-0 del Melbourne Victory nel Big Blue.