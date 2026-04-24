L'attesa per la Coppa del Mondo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026 sta raggiungendo livelli di frenesia mai visti prima, ma con essa arrivano anche le prime, pesanti ombre sulla gestione economica dell'evento. Al centro della bufera c'è la disponibilità dei biglietti per il Mondiale 2026, in particolare quelli per la finalissima in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Sebbene la passione per il calcio non conosca confini, i prezzi apparsi recentemente sulla piattaforma ufficiale di rivendita hanno lasciato a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori.

La cerimonia d'apertura della finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail, il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Follia da "bordo campo": due milioni per un seggiolino

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Secondo quanto riportato dalle ultime rilevazioni sul sito web della FIFA dedicato alla rivendita, sono stati messi in commercio quattro tagliandi per la finale a una cifra che definire proibitiva sarebbe un eufemismo: circa 2,3 milioni di dollari ciascuno, poco meno di 2 milioni di euro. Nello specifico, si tratta dei posti numero 33, 34, 35 e 36 della fila 45, situati nelproprio dietro una delle porte dello stadio.

La cifra è ancora più impressionante se confrontata con i prezzi di vendita diretta pubblicati dalla FIFA solo pochi giorni fa. Il pacchetto più costoso per la finale si aggirava intorno ai 10.990 dollari (circa 9.400 euro). Il divario tra il prezzo "di listino" e quello proposto dai privati sulla piattaforma di rivendita evidenzia una speculazione senza precedenti per quanto riguarda i biglietti del Mondiale 2026.

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Biglietti Mondiale 2026: il ruolo della FIFA e le commissioni sulla rivendita

Un aspetto che ha sollevato forti critiche riguarda il controllo dei prezzi. La FIFA, pur ospitando il servizio sul proprio portale ufficiale, ha chiarito di non avere il potere di moderare o limitare le richieste economiche avanzate dai venditori privati.

Tuttavia, l'organizzazione non è spettatrice passiva di queste transazioni. Infatti, è bene sottolineare, che per ogni operazione andata a buon fine, la FIFA trattiene infatti una commissione del 15% sia dall'acquirente, sia dal venditore. Questo significa che, in caso di vendita di un biglietto da 2 milioni di euro, l'organizzazione incasserebbe cifre esorbitanti in sole tasse di servizio, pur non avendo stabilito il prezzo originario.

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Disparità e polemiche sulla struttura dei costi

Oltre ai picchi milionari, a preoccupare è l'intera struttura dei costi dei biglietti per il Mondiale 2026. Molti utenti hanno segnalato anomalie inspiegabili nella variazione dei prezzi tra posti adiacenti o situati a pochissimi metri di distanza. In alcuni settori del, infatti, è possibile trovare seggiolini proposti aaccanto ad altri che sfiorano iQuesto, senza che vi sia una reale differenza di visibilità o di servizi inclusi.

il MetLife Stadium, sede della finale dei Mondiali 2026. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

Questo scenario solleva interrogativi sull'accessibilità reale dell'evento. Se il Mondiale 2026 doveva essere la festa del calcio globale in Nord America, il rischio è che si trasformi in un evento riservato esclusivamente a una ristrettissima élite finanziaria. Il "popolo" dei veri tifosi rischia di rimanere fuori dai cancelli di uno stadio diventato, improvvisamente, troppo caro.

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