Sul portale di rivendita ufficiale sono apparsi tagliandi per la finale al MetLife Stadium a cifre astronomiche
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L'attesa per la Coppa del Mondo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026 sta raggiungendo livelli di frenesia mai visti prima, ma con essa arrivano anche le prime, pesanti ombre sulla gestione economica dell'evento. Al centro della bufera c'è la disponibilità dei biglietti per il Mondiale 2026, in particolare quelli per la finalissima in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Sebbene la passione per il calcio non conosca confini, i prezzi apparsi recentemente sulla piattaforma ufficiale di rivendita hanno lasciato a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori.
Follia da "bordo campo": due milioni per un seggiolinoSecondo quanto riportato dalle ultime rilevazioni sul sito web della FIFA dedicato alla rivendita, sono stati messi in commercio quattro tagliandi per la finale a una cifra che definire proibitiva sarebbe un eufemismo: circa 2,3 milioni di dollari ciascuno, poco meno di 2 milioni di euro. Nello specifico, si tratta dei posti numero 33, 34, 35 e 36 della fila 45, situati nel settore 124, proprio dietro una delle porte dello stadio.
FIFA World Cup 2026™ Last-Minute Sales Phase to feature new ticket drop on 22 April🎟️— FIFA Media (@fifamedia) April 21, 2026
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La cifra è ancora più impressionante se confrontata con i prezzi di vendita diretta pubblicati dalla FIFA solo pochi giorni fa. Il pacchetto più costoso per la finale si aggirava intorno ai 10.990 dollari (circa 9.400 euro). Il divario tra il prezzo "di listino" e quello proposto dai privati sulla piattaforma di rivendita evidenzia una speculazione senza precedenti per quanto riguarda i biglietti del Mondiale 2026.
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Biglietti Mondiale 2026: il ruolo della FIFA e le commissioni sulla rivenditaUn aspetto che ha sollevato forti critiche riguarda il controllo dei prezzi. La FIFA, pur ospitando il servizio sul proprio portale ufficiale, ha chiarito di non avere il potere di moderare o limitare le richieste economiche avanzate dai venditori privati.
Tuttavia, l'organizzazione non è spettatrice passiva di queste transazioni. Infatti, è bene sottolineare, che per ogni operazione andata a buon fine, la FIFA trattiene infatti una commissione del 15% sia dall'acquirente, sia dal venditore. Questo significa che, in caso di vendita di un biglietto da 2 milioni di euro, l'organizzazione incasserebbe cifre esorbitanti in sole tasse di servizio, pur non avendo stabilito il prezzo originario.
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Disparità e polemiche sulla struttura dei costiOltre ai picchi milionari, a preoccupare è l'intera struttura dei costi dei biglietti per il Mondiale 2026. Molti utenti hanno segnalato anomalie inspiegabili nella variazione dei prezzi tra posti adiacenti o situati a pochissimi metri di distanza. In alcuni settori del MetLife Stadium, infatti, è possibile trovare seggiolini proposti a 23.000 euro accanto ad altri che sfiorano i 138.000 euro. Questo, senza che vi sia una reale differenza di visibilità o di servizi inclusi.
Questo scenario solleva interrogativi sull'accessibilità reale dell'evento. Se il Mondiale 2026 doveva essere la festa del calcio globale in Nord America, il rischio è che si trasformi in un evento riservato esclusivamente a una ristrettissima élite finanziaria. Il "popolo" dei veri tifosi rischia di rimanere fuori dai cancelli di uno stadio diventato, improvvisamente, troppo caro.
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