Come riporta la Bild, alla fine del mese di settembre la DFB avrebbe ricevuto una mail che aveva tutte le parvenze di un comunicato ufficiale da parte della Federazione del Camerun in cui veniva comunicato che il calciatore aveva preso una posizione definitiva sulla sua nazionalità. Nella nota si annunciava infatti che Bisseck avrebbe scelto di rappresentare la nazionale africana, abbandonando la Germania con cui ha svolto tutta la trafila a livello giovanile.

La mail è stata accolta con grosso stupore da parte dei dirigenti, che non si aspettavano una tale decisione e che, soprattutto, non avevano ricevuto nessuna comunicazione da parte del calciatore. La DFB ha quindi cercato di approfondire e verificare la veridicità della mail e ha scoperto essere falsa. Lo stesso difensore era infatti all’oscuro di tutta questa situazione. Anzi, proprio ai microfoni della Bild ha risposto senza mezzi termini: “ Non ho ancora deciso, ma la Germania è la mia priorità assoluta ”.

Bisseck ha svolto tutto il percorso giovanile con la nazionale tedesca, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano dell’Under 21. Da tempo, però, su di lui è in pressing la Federazione camerunense. Già nel 2023 Samuel Eto’o dichiarò di volerlo arruolare per la Coppa d’Africa che si sarebbe svolta ad inizio 2024. Il calciatore attualmente non sembra voler prendere in considerazione l’ipotesi. Al contrario, è convinto di poter presto trovare una chance nella formazione di Nagelsmann.