derbyderbyderby calcio estero Blackburn-Ipswich sospesa all’80’ ma per la EFL si deve rigiocare dall’inizio

CHAMPIONSHIP

Blackburn-Ipswich sospesa all’80’ ma per la EFL si deve rigiocare dall’inizio

Blackburn Ipswich efl
La sfida valida per la sesta giornata di campionato non è potuta riprendere a causa di una pioggia torrenziale
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La partita tra Blackburn e Ipswich di EFL Championship deve essere rigiocata interamente. Questa è la decisione finale della English Football League (EFL). Il match iniziato sabato scorso alle 16:00 è stato sospeso al minuto 80 per pioggia. Per l'arbitro Stephen Martin non ci sono state le condizioni per riprendere il gioco e quindi la gara è stata rinviata. Il Blackburn, in vantaggio per 1-0 e in superiorità numerica, ha diffuso un comunicato di protesta per la scelta della EFL di dover rigiocare l'intera partita con l'Ipswich.

La reazione del Blackburn a dover rigiocare la gara sospesa con l'Ipswich

—  

La sospensione o il rinvio di una partita non è cosa rara nel calcio. Tra le cause, il meteo è una delle principali, soprattutto nei mesi in cui il clima è variabile. Se Verona-Venezia di Coppa Italia è stata fermata solo momentaneamente per la forte pioggia, così non è stato per Blackburn-Ipswich. La gara di sabato scorso è stata fermata all'80° minuto e non più ripresa. Solitamente, la decisione più ovvia è quella di riprendere il match da dove si è fermato. L'EFL però non la pensa così e ha deciso di far rigiocare l'intera partita.

Blackburn-Ipswich sospesa all’80’ ma per la EFL si deve rigiocare dall’inizio- immagine 2
Vista esterna dell'Ewood Park di Blackburn. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Questo verdetto ha spiazzato il Blackburn. La squadra di casa era in vantaggio per 1-0 e con un uomo in più al momento della sospensione. Il club ha rilasciato un comunicato in cui afferma di rispettare la decisione della EFL, ma di non approvarla: "Il Blackburn Rovers è estremamente deluso da questa scelta, la quale non tiene conto della significativa situazione di vantaggio della squadra al momento dell'interruzione".

Blackburn-Ipswich sospesa all’80’ ma per la EFL si deve rigiocare dall’inizio- immagine 3
Todd Cantwell, autore dell'1-0 del Blackburn contro l'Ipswich. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Il comunicato procede dicendo che il club non starà con le mani in mano: "Il Blackburn chiederà maggior chiarimenti alla EFL e prenderà in considerazione tutte le opzioni, compreso il diritto di ricorso contro la decisione". La squadra di casa ha raccolto fino a questo momento 6 punti in 5 partite e si trova al 18esimo posto. La probabile vittoria (sarebbe stata la terza in 4 gare) avrebbe fatto molto comodo ai Rovers.

Leggi anche
Newcastle-Arsenal, Premier League: il pronostico di DDD per la sfida
Bayern Monaco-Werder Brema, sfida tra giovani talenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA