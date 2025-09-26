La sfida valida per la sesta giornata di campionato non è potuta riprendere a causa di una pioggia torrenziale

Filippo Montoli 26 settembre - 10:03

La partita tra Blackburn e Ipswich di EFL Championship deve essere rigiocata interamente. Questa è la decisione finale della English Football League (EFL). Il match iniziato sabato scorso alle 16:00 è stato sospeso al minuto 80 per pioggia. Per l'arbitro Stephen Martin non ci sono state le condizioni per riprendere il gioco e quindi la gara è stata rinviata. Il Blackburn, in vantaggio per 1-0 e in superiorità numerica, ha diffuso un comunicato di protesta per la scelta della EFL di dover rigiocare l'intera partita con l'Ipswich.

La reazione del Blackburn a dover rigiocare la gara sospesa con l'Ipswich — La sospensione o il rinvio di una partita non è cosa rara nel calcio. Tra le cause, il meteo è una delle principali, soprattutto nei mesi in cui il clima è variabile. Se Verona-Venezia di Coppa Italia è stata fermata solo momentaneamente per la forte pioggia, così non è stato per Blackburn-Ipswich. La gara di sabato scorso è stata fermata all'80° minuto e non più ripresa. Solitamente, la decisione più ovvia è quella di riprendere il match da dove si è fermato. L'EFL però non la pensa così e ha deciso di far rigiocare l'intera partita.

Questo verdetto ha spiazzato il Blackburn. La squadra di casa era in vantaggio per 1-0 e con un uomo in più al momento della sospensione. Il club ha rilasciato un comunicato in cui afferma di rispettare la decisione della EFL, ma di non approvarla: "Il Blackburn Rovers è estremamente deluso da questa scelta, la quale non tiene conto della significativa situazione di vantaggio della squadra al momento dell'interruzione".

Il comunicato procede dicendo che il club non starà con le mani in mano: "Il Blackburn chiederà maggior chiarimenti alla EFL e prenderà in considerazione tutte le opzioni, compreso il diritto di ricorso contro la decisione". La squadra di casa ha raccolto fino a questo momento 6 punti in 5 partite e si trova al 18esimo posto. La probabile vittoria (sarebbe stata la terza in 4 gare) avrebbe fatto molto comodo ai Rovers.