Il curioso episodio è avvenuto lungo la M62, principale strada che collega le due città del centro dell'Inghilterra

Filippo Montoli 13 agosto - 10:17

I tifosi del Bradford in viaggio verso Blackburn per la partita di Carabao Cup sono rimasti bloccati nel traffico. La causa? Una mucca. L'animale ha infatti invaso la M62 che collega le due città, costringendo la polizia a bloccare momentaneamente la circolazione. Tra la paura di non arrivare in tempo e post social sdrammatizzanti, per fortuna dei tifosi dei Bantams, tutto si è risolto al meglio.

Mucca in autostrada e la trasferta dei tifosi del Bradford rischia di saltare — I tifosi del Bradford, squadra della League One inglese, erano pronti per una serata di calcio. La partita in programma il 12 agosto alle 20:45 era quella del primo turno di Carabao Cup contro il Blackburn. La trasferta è a un'ora di viaggio in macchina, quindi abbastanza agevole. Il tragitto è quasi interamente coperto dalla M62 ed è qui che la serata stava per mettersi davvero male per i tifosi dei Bantams.

Lungo la strada, la carovana trova inaspettatamente il traffico completamente bloccato. Quando si informano sulle cause, l'incredulità prende il sopravvento. Una mucca ha invaso la corsia di marcia, cominciando a camminare a bordo strada. La polizia è stata quindi costretta a intervenire e a bloccare completamente il traffico per evitare il rischio di incidenti gravi. Nonostante l'ironia di diversi tifosi bloccati in strada, la tensione per non riuscire ad arrivare in tempo all'Ewood Park di Blackburn è iniziata a salire di minuto in minuto.

Per loro fortuna, il problema è stato risolto abbastanza celermente e i supporter sono riusciti ad arrivare per il calcio d'inizio. La fortuna è doppia se si considera che il Bradford ha aperto le marcature al secondo minuto di partita e ha poi raddoppiato solo due minuti dopo. I due gol sono bastati agli ospiti per avere la meglio sul Blackburn e passare il turno di coppa. Il club stesso ha voluto ironizzare sull'episodio con un post su X in occasione del secondo gol: "Holy cow, it's two!". È ancora presto, ma per i tifosi del Bradford (o almeno per quelli presenti ieri sera) è già una stagione difficile da dimenticare.