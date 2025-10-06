Il capitano ex Roma e l'allenatore in seconda hanno dedicato la vittoria al tecnico, ancora ricoverato in ospedale ma in condizioni stabili. Boca che riprende la vetta della classifica.

Mattia Celio Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 11:19)

Il Boca Juniors rialza la testa. E alla grande. Ma soprattutto, in onore di Miguel Russo. Gli Xeneses, guidati da Claudio Ubeda, hanno demolito il Newell's Old Boys con un roboante 5-0 riconquistando così la vetta della classifica e dando anche un calcio alle critiche degli ultimi mesi. Dopo la partita, il capitano Leandro Paredes e lo stesso Ubeda sono intervenuti in conferenza stampa.

Boca Juniors, Paredes e Ubeda dedicano la vittoria a Russo: "Gli vogliamo molto bene" — Un 5-0 per rilanciarsi, per allontanare le critiche e soprattutto per onorare Miguel Russo. Il Boca Juniors torna a far vedere il suo gioco e il risultato lo premia. Lo premia alla grande. Con la cinquina rifilata al Newell's Old Boys gli Xeneizes tornano in testa alla classifica e riprendono così un po' di fiato dopo le ultime difficili settimane. Le reti, come ricordiamo, sono state realizzate da Gimenez (2), Costa, Aguirre e Blanco. Una vittoria a cui non ha potuto prendere parte, appunto, il tecnico Miguel Russo, ancora ricoverato in ospedale per un'infezione alle vie urinarie.

Proprio il capitano ed emblema della squadra, Leandro Paredes, ha dichiarato in conferenza stampa: "Dedichiamo la vittoria a Russo, è il capo del nostro gruppo e che stia attraversando questo momento non è affatto bello. Lui è consapevole di tutte le decisioni, per questo ho iniziato a dedicarglielo: perché gli vogliamo molto bene, vogliamo che guarisca e gli auguriamo il meglio".

Stessa cosa ha fatto Claudio Ubeda, suo sostituto in panchina: "Vogliamo dedicare la vittoria a Miguel che sicuramente ci stava guardando in tv". Al di là della situazione di Russo, il tecnico in seconda ha rilasciate anche dichiarazioni sulla prestazione della squadra: "Oltre il risultato ingombrante Ci sono cose da correggere, ma più tardi quando lo rivedrò. Sì, la convinzione del protagonismo, il dominio del gioco, il pressing nella zona alta e da lì l'attacco di nuovo, sono fattori che sono evidenti in tutte le nostre partite e ci danno sicurezza". Dopo questa vittoria schiacciante, il Boca dovrà ora dare continuità al risultato nel prossimo impegno di sabato contro il Barracas Central.