Tre gol e la fine di tanta sofferenza per gli Xeneizes: ma che errore di Cavani

Federico Iezzi Collaboratore 19 agosto - 11:37

Il Boca Juniors è finalmente riuscito a interrompere la più lunga striscia negativa della loro storia. Lo hanno fatto ieri travolgendo con tre gol l'Independiente Rivadavia allo stadio Malvinas Argentinas. La squadra di Miguel Angel Russo non vinceva da ben 120 giorni: l'ultima vittoria degli Xeneizes, infatti, risale al 2-0 rifilato all'Estudiantes de la Plata il 19 aprile. Ora la sofferenza pare finita. Che sia l'inizio della ripresa del Boca?

Boca Juniors: vittoria dopo 120 giorni — Il tifo del Boca, e la squadra, stavano attraversando un lunghissimo periodo di sofferenza. La vittoria mancava da ben 12 partite: è la più lunga striscia di partite senza trionfi nella storia del glorioso club argentino. Ma finalmente ieri la sofferenza è finita. Fuori casa, contro l'Indipendiente Rivadavia, gli uomini di Miguel Angel Russo hanno dominato e segnato tre gol. A sbloccare la partita ci ha pensato nientemeno che Leandro Paredes che ha segnato il primo gol da quando è ritornato in Argentina.

Le altre due reti portano invece la firma di Zeballos e Velasco. Quella di ieri è la prima vittoria del Boca Juniors in campionato ed è importante per il morale, da tempo sotto i tacchi, ma soprattutto per la classifica. Grazie ai tre punti gli Xeneizes si sono infatti riavvicinati alla zona della qualificazione della Coppa Libertadores.

L'errore del Matador Cavani — Dal 2023 Edinson Cavani gioca con la maglia blu e oro. Il grande attaccante, ex Napolie PSG, non sta attraversando un buon periodo: nel 2025, infatti, ha segnato appena due gol. Una media decisamente bassa per un giocatore prolifico come lui. E non è tutto. Ieri, infatti, si è reso protagonista di un clamoroso errore e di una discussione con il vice di Miguel Angel Russo riguardo al fatto di essere stato sostituito al 19° minuto del secondo tempo.

Nel primo tempo l'uruguiano ha avuto una grande occasione per segnare la sua prima rete in questo campionato: al 21° minuto Aguirre gli ha servito un lungo lancio che ha scavalcato l'intera difesa avversaria e lo ha messo a tu per tu con il portiere. Cavani, però, ha completamente mancato il controllo e non è riuscito a tirare in porta sprecando così una occasione clamorosa. Nel secondo tempo, con la squadra in vantaggio, il tecnico ha deciso di farlo uscire e lui non ha gradito la scelta. Si è infatti rivolto, in maniera stizzita, al vice Ubeda: "Cosa sta succedendo? Perché mi hanno fatto uscire?"