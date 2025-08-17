Nella lista ci sono anche Ander Herrera e Tomás Belmonte.

La seconda fase della Primera División argentina non è iniziata nel modo giusto per il Boca Juniors. La squadra di Russo, infatti, ha guadagnato soltanto tre punti nelle prime quattro partite, frutto di tre pareggi, una sconfitta e nessuna vittoria. Leitmotiv non esaltante e che ha messo in seria discussione la permanenza di Miguel Russo.