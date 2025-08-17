La seconda fase della Primera División argentina non è iniziata nel modo giusto per il Boca Juniors. La squadra di Russo, infatti, ha guadagnato soltanto tre punti nelle prime quattro partite, frutto di tre pareggi, una sconfitta e nessuna vittoria. Leitmotiv non esaltante e che ha messo in seria discussione la permanenza di Miguel Russo.
La motivazione
Boca Juniors, Russo convoca tutta la squadra contro il Rivadavia: anche gli infortunati
Dopo aver pareggiato contro il Racing di Avellaneda gli Xeneizes si preparano per affrontare l'Independiente Rivadavia: per questa sfida, c'è un particolare che non è passato affatto inosservato. Russo ha deciso di convocare tutta la squadra per questa trasferta, anche gli infortunati Ander Herrera e Tomás Belmonte. Sono stati convocati ben trentuno calciatori: tre portieri, nove difensori, dieci centrocampisti e ben sette attaccanti.
Visualizza questo post su Instagram
La motivazione—
Tra i media argentini si parla di questa scelta in diverso modo. Tra chi la interpreta come una finale assoluta e definitiva, un ultimo tango da ballare tutti insieme, ma anche chi crede che sia un tentativo per avere quante più opzioni possibili a partita in corso, in modo tale da tentare di strappare un risultato che inverta il trend negativo.
Il terzo atto di Russo sulla panchina del Boca Juniors, ad ogni modo, sembra comunque sempre più vicino. Arrivato a giugno al posto di Fernando Gago dopo la cocente sconfitta contro il River Plate, il tecnico argentino non è riuscito a rendere meno amara questa stagione degli Xeneizes.
© RIPRODUZIONE RISERVATA