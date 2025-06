Boca Juniors-Benfica, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Tutte le informazioni sul dove e come seguire la partita tra due squadre che hanno scritto pagine importanti di storia del calcio

Jacopo del Monaco 16 giugno - 17:45

Ecco dove si potrà vedere il match di tra ilBoca Juniorsed il Benfica, valevole per la prima giornata del Girone C, nel quale c'è il Bayern Monaco che ha vinto 10-0 contro i neozelandesi dell'Auckland City, del Mondiale per Club. La partita, che si giocherà presso l'Hard Rock Stadium di Miami, inizierà quando in Italia scoccherà la mezzanotte.

Come arrivano le due squadre al match Ad inizio mese, il Boca Juniors ha richiamato in panchina il 69enne Miguel Ángel Russo, alla sua terza avventura da allenatore dei gialloblù. Nella Primera División di quest'anno, il Boca è arrivato terzo nella classifica generale del campionato Apertura, per poi essere eliminato ai quarti di finale dei Play-off per il titolo dall'Independiente. In Coppa, invece, gli Xeneizes sono ai sedicesimi di finale ed affronteranno l'Atlético Tucumán. In Copa Libertadores, invece, i gialloblù sono stati clamorosamente eliminati ai preliminari dai peruviani dell'Alianz Lima.

Il Benfica, invece, ha concluso al secondo posto la Primeira Liga, a -2 punti dallo Sporting Lisbona. In questa stagione, le due squadre portoghesi si sono affrontate in due finali: Taça de Portugal, cioè la coppa nazionale, vinta 1-3 dai Leões; Taça de Liga, ovvero la Coppa di Lega, vinta dalle Aquile ai calci di rigore. In Champions League, invece, il Benfica ha terminato il suo percorso agli ottavi di finale, dove sono stati eliminati dal Barcellona di Flick.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, gli allenatori di entrambe le squadre schiereranno i giocatori titolari.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zanon; Merentiel. All. Russo

BENFICA (4-3-3):Trubin; Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Artükoglu. All. Lage

Boca Juniors-Benfica, dove vedere la partita — Il match del Mondiale per Club tra Xeneizes e Ágiuas si potrà vedere esclusivamente su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione intercontinentale.