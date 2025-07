L' allenatore del Boca ha fatto molto discutere per le dichiarazioni rilasciate nel post-partita. Il tecnico ha infatti elogiato l'atteggiamento della squadra nell'arco di quasi tutti i 90 minuti: "Oggi la squadra mi è piaciuta . Ha tenuto la palla, si è mossa bene sui lati". Ma è anche l'attaccamento a un episodio che ha coinvolto l'ex Roma Paredes e il primo gol degli avversari a non essere andato giù ai tifosi: "Sul primo gol loro c'era fallo su Leandro, un grande fallo. Sarebbe stata un'altra partita, un'altra cosa. Abbiamo perso perché l'arbitro non ha visto un fallo ". Di diverso tipo sono le parole di Cavani che, a differenza del suo allenatore, fa dell'autocritica: "Alla squadra manca sicuramente qualcosa, è chiarissimo che dobbiamo fare meglio . Dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare. Lo stesso vale per me".

I duri attacchi di Ibarra e Pergolini

Il momento negativo è sotto gli occhi di tutti, tanto da far muovere alcune personalità molto importanti vicine al Boca Juniors. L'ex ministro della Modernizzazione Andrés Ibarra, che perse la corsa alla presidenza del Boca con Riquelme, attacca proprio il suo ex concorrente. In un post sui social scrive: "Così non va più bene. Smettetela di distruggere il Boca. Non hanno idee, non ci giochiamo nulla da anni, non c'è gestione. Non ho mai vissuto nella mia vita una situazione simile del Boca. Così patetica, confusa e lontana da quello che questo stemma rappresenta. I tifosi vogliono e meritano molto di più. State prendendo in giro i colori più importanti del mondo".