Dopo una lunga assenza Edison Cavani è ormai prossimo al rientro. El Matador ha preso parte all'allenamento di ieri con i suoi compagni e spera così di rientrare, quantomeno, nella lista dei convocati per la partita del suo Boca Juniors contro il Cruzeiro, in programma alla Bombonera questa sera, valida per la quinta giornata di Copa Libertadores. L'ultima parola spetterà a Claudio Ubeda.

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BUENOS AIRES, ARGENTINA - 20 FEBBRAIO: Edinson Cavani del Boca Juniors fa una smorfia di dolore durante una partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Racing Club all'Estadio Alberto J. Armando il 20 febbraio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Boca Juniors, si rivede Edison Cavani: potrebbe rientrare tra i convocati per il Cruzeiro

Nel primo allenamento dopo la

dolorosa eliminazione dal Torneo Apertura 2026 per mano dell'Huracán

,

El Matador ha partecipato a una sessione ridotta di oltre un'ora dando buoni segnali di ripresta tanto da chiedere all'allenatore Claudio Úbeda di essere incluso nella lista dei convocati per la partita contro il Cruzeiro

, cruciale per le aspirazioni degli Xeneize di avanzare in Copa Libertadores.

#ParteMédico



Adam Bareiro presenta lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/pipin7Pc4Y — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 11, 2026

Dopo tre mesi si rivede Edison Cavani

Cavani ha disputato finora solo due partite, saltando l'inizio della stagione a causa di un dolore alla parte bassa della schiena. Ha giocato 25 minuti nel pareggio contro il Platense ed è partito titolare solo contro il Racing, un derby terminato anch'esso 0-0 e in cui è stato fischiato al momento della sostituzione a dieci minuti dalla fine. Da quel giorno, il 20 febbraio, non è più sceso in campo a causa di un'ernia del disco.

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Sebbene lo staff tecnico ritenga improbabile che l'attaccante trentanovenne possa essere al massimo della forma per la partita contro il club brasiliano, l'infortunio di Adam Bareiro potrebbe creare un'opportunità per l'ex Napoli, intenzionato a capovolgere una situazione fino a qui non proprio esaltante, soprattutto con la tifoseria blu-oro.

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