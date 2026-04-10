Edinson Cavani torna ad allenarsi col pallone dopo il calvario per l'ernia del disco e punta il rientro a maggio col Boca Juniors. Il Matador dovrà superare la concorrenza di Bareiro in vista dei playoff di Apertura e Libertadores

Francesco Intorre 10 aprile - 15:50

Dopo due mesi di inattività e un calvario fisico che sembrava infinito, Edinson Cavani sta finalmente preparando il suo tanto atteso ritorno in campo con la maglia del Boca Juniors. Dopo un intenso periodo di riabilitazione e fisioterapia, il Matador ha ripreso a lavorare sul prato verde, entrando nella fase cruciale del suo recupero. A tenerlo ai box a 39 anni è stato un infortunio da non sottovalutare, ovvero un'ernia del disco che gli ha causato non pochi tormenti. Adesso, però, il peggio sembra essere alle spalle. L'uruguaiano ha celebrato il rientro al lavoro col pallone pubblicando una foto sui social accompagnata da una frase romantica ed eloquente: "Te extrañaba" (Mi mancavi). Un passo in avanti accolto con gioia da tutto l'ambiente, tant'è che il compagno Ángel Romero ha subito commentato con entusiasmo: "¡Vamooos Edi!". Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per la convocazione, tutto lascia presagire che il grande rientro avverrà nel mese di maggio.

I dettagli del calvario medico — Il recupero per l'infortunio di Cavani, infatti, non è andato come previsto in un primo momento, creando delle notevoli complicazioni. Non si trattava semplicemente di un'ernia, ma di qualcosa di ben più grave. La diagnosi ufficiale del Boca parlava di un edema osseo post-traumatico associato a una frattura non scomposta nell'apofisi trasversa sinistra della L3. Visto che il tempo passava inesorabile e il recupero non procedeva per il meglio, i medici del club argentino sono dovuti ricorrere persino a un blocco (un'infiltrazione medica specifica) nella zona dello psoas destro per permettergli di svoltare.

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I numeri impietosi e la concorrenza di Bareiro — Il fisico non ha certamente accompagnato l'esperto bomber uruguaiano durante l'ultimo periodo sotto la guida del tecnico Claudio Úbeda. I numeri sono impietosi: su 24 partite disputate dal Boca con el Sifón in panchina, Cavani ha visto il campo in sole 5 occasioni, partendo titolare appena una volta (contro il Racing). A complicare i piani per una maglia da titolare c'è anche l'esplosione del paraguaiano Adam Bareiro, che a suon di gol si è preso la scena e il peso dell'attacco. Tuttavia, l'ottimo rendimento del compagno si è rivelato paradossalmente un vantaggio. Ha permesso al Matador di non dover forzare i tempi di recupero, un azzardo che in passato gli era costato carissimo costringendolo a giocare dolorante e sotto continue infiltrazioni. Ora però la musica cambia. Cavani dovrà lottare per riprendersi il suo posto in vista degli impegni cruciali in Copa Libertadores e nei playoff del Torneo Apertura.