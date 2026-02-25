Intervistato da F90, l'ex-Boca si è detto dispiaciuto per quello che sta passando "el Matador", apertamente contestato dai tifosi

Francesco Di Chio 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 19:16)

Edinson Cavani, attaccante del Boca Juniors, non sta vivendo un momento positivo, come dimostrato dai fischi ricevuti nella partita ricevuta contro il Racing. Ed Oscar Ruggeri, ex stella del calcio argentino, si dice dispiaciuto per quanto sta passando l'uruguaiano suggerendogli di smettere col calcio giocato.

Il momento di Edinson Cavani — El Matador Cavani è arrivato al Boca Juniors nell'estate 2023, dopo un periodo al Valencia. Approdato in Argentina, l'ex attaccante del Napoli ha messo ha segno 28 gol in 81 partite con gli Xezeines. Il suo periodo alla Bombonera è stato caratterizzato da numerosi infortuni e, forse per questo, l'uruguagio non è mai risultato cosi incisivo in quel di Buenos Aires.

L'ex stella del Paris Saint Germain non ha mai conquistato il cuore dei sostenitori del Boca. Nell'ultima gara di campionato contro il Racing (pareggiata 0-0) Cavani ha ritrovato la maglia da titolare, cosa che mancava da fine settembre (Boca Juniors-Rosario Central 1-1). La partita del matador non è stata della migliori: nessun tiro in porta, palla toccata solo 19 volte, catturato due volte in fuorigioco e possesso perso per ben 7 volte. E questo ha fatto infuriare i tifosi, che lo hanno fischiato per tutta la durata del match. Match che per Cavani è durato 79 minuti, finché il mister ha deciso di sostituirlo con Iker Zufiauirre.

Ruggeri su Cavani: "Meglio smettere" — Oscar Ruggeri, uno dei più grandi calciatori della storia argentina, che ha vestito tra le altre le maglie di Boca e River Plate, si è detto dispiaciuto per quanto sta accadendo a Cavani: "Deve smettere di giocare. È un peccato che questo fuoriclasse venga insultato in questo modo con la carriera immensa che ha alle spalle".

El Cabezon, intervistato a F90, ha detto di non conoscere bene e di aver incontrato l'attaccante uruguaiano solo un paio di volte, ma che gli fa male vedere un giocatore del suo livello fischiato così. "Giocare oggi in Argentina a 40 anni è difficile. Per me non prende la decisione di ritirarsi perché vuole ancora provare a rimettere le cose a posto e andare avanti".

Cavani non è stato convocato per il match contro il Gimnasia de Chivilcoy per continuare la preparazione e per riprendere la forma ideale, ma soprattutto, per poi provare a prendersi l'affetto dei tifosi argentini.