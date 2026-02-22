Cavani fischiato alla Bombonera dopo una prova deludente risponde sui social promettendo impegno. Riquelme lo difende, ma il debutto di Bareiro può riaprire le gerarchie. Il suo futuro al Boca resta in bilico.

Vincenzo Di Chio 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 15:32)

Cavani nella bufera: uscito tra i fischi della Bombonera, il centravanti uruguaiano ha risposto alle critiche attraverso un post social, promettendo ai tifosi di metterci il massimo impegno e la massima concentrazione per migliorare il suo andamento, fin qui al di sotto delle aspettative per un giocatore del suo calibro e della sua importanza.

Fischi alla Bombonera e risposta social: Cavani tra contestazione e orgoglio — La Bombonera è esplosa, ma questa volta non per urli di gioia, bensì per delusione e amarezza: infatti, nel momento in cui Edinson Cavani è stato sostituito, sono arrivati migliaia di fischi per l'attaccante uruguaiano e il suo rapporto con i tifosi sembra sgretolarsi sempre di più. El Matador lascia il campo dopo una prestazione opaca, senza mai essere pericoloso, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un cambio di gioco (inutile per gli spettatori) non andato a buon fine, facendo ripartire gli avversari.

Se da una parte c'è chi critica aspramente Cavani, dall'altra c'è chi pensa che il Boca Juniors non possa fare a meno dell'attaccante. Ebbene sì, proprio Juan Román Riquelme - grandissimo centrocampista amato dai tifosi argentini - è stato uno dei pochi ad alzarsi in piedi nel momento della sostituzione; infatti, l'ex centrocampista, in un'intervista, aveva dichiarato come Cavani fosse il giocatore straniero più forte di sempre ad aver vestito la maglia del Boca Juniors.

Non è mancata la risposta di Cavani sui social, dove ha postato una foto con una frase emblematica: "Quando le cose non vanno, è proprio lì che bisogna continuare... VAMOS BOCA", a dimostrazione di quanto l'attaccante non si senta arrivato e/o finito, ma abbia ancora voglia di regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Vedremo se il campo ricucirà questo rapporto con i tifosi, che al momento sembrano davvero non sentir ragioni.

Tra fiducia e concorrenza: Cavani al bivio del suo futuro — Malumore che si stava accumulando da tempo: Cavani - grande attaccante che ha fatto le fortune del Napoli, soprattutto, e poi del PSG - sembra aver perso la sua forma fisica, la sua vena realizzativa e il suo feeling con i compagni di squadra, caratteristiche che hanno sempre prevalso in lui. L'uruguayano, però, vive della fiducia che mister, staff e dirigenza nutrono nei suoi confronti: per molti di loro, Cavani (nonostante i 39 anni) può ancora dare molto a questa squadra, soffocando i problemi e tornando ai suoi livelli, anche perché la Bombonera tanto sa essere crudele quanto sa regalare emozioni capaci di portare ai risultati sperati da tutti. Occhio però alla possibile esplosione di Adam Bareiro: il paraguaiano potrebbe debuttare questo martedì contro il Gimnasia de Chivilcoy, e una sua prestazione al di sopra delle aspettative potrebbe aprire un duello infuocato.

La Bombonera ha avvisato, Cavani è pronto a sorprendere tutti: vedremo se sarà lieto fine oppure un addio. Solo il campo - giudice supremo - potrà mettere la parola fine a questa storia, che sia in un senso o nell'altro.