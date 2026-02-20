Boca Juniors-Racing: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

Boca Juniors-Racing: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sabato 21 febbraio, allo scoccare della mezzanotte, la Primera División mette in scena uno dei confronti più sentiti del panorama argentino: alla Bombonera il CA Boca Juniors ospita il Racing Club de Avellaneda in una sfida che vale molto più dei semplici tre punti.

Qui Boca Juniors — Il Boca arriva all’appuntamento occupando l’undicesima posizione con 8 punti in 6 giornate (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol realizzati e 4 incassati. Nell’ultimo turno gli Xeneizes hanno pareggiato 0-0 contro il Platense.

Alla Bombonera il Boca alza ulteriormente il livello difensivo: 7 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 10 gare casalinghe, con una media di 1,6 gol fatti e appena 0,3 subiti. Un rendimento che conferma l’identità della squadra: equilibrio, gestione dei ritmi e grande attenzione alla fase difensiva.

Qui Racing — Il Racing, attualmente diciottesimo con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), arriva però in crescita. La formazione di Gustavo Costas è reduce da due successi consecutivi, ultimo dei quali il 2-0 sul campo del Banfield, impreziosito dalle reti di Marco Di Cesare e Adrián Martínez. Nelle ultime 10 partite di campionato la Academia ha alternato sei vittorie a quattro sconfitte.

Probabili formazioni — Boca Juniors (4-4-2): Agustin Marchesin, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Tomas Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcon, Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

Racing Club (4-3-3): Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas, Baltasar Rodriguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic, Santiago Solari, Adrian Martinez, Tomas Conechny.

