Boca Juniors: Fernando Gago potrebbe essere il nuovo allenatore

Una vita a centrocampo con la maglia gialloblù, e ora si vocifera di lui come nuovo allenatore: Fernando Gago è stato un leader per il Boca Juniors per oltre dieci anni, fra il 2004 ed il 2007, ed il 2013 ed il 2019. Il Boca Juniors naviga in cattive acque perché si trova al tredicesimo posto. Dopo aver perso anche contro il Belgrano, il Boca è alla terza sconfitta consecutiva, l'ex allenatore Diego Martinez ha rassegnato le dimissioni. Martinez è stato alla guida del Boca Juniors dalla fine di dicembre del 2023, dopo che è stato allenatore dell'Huracan e del Tigre. Martinez è stato il primo allenatore sotto la presidenza Riquelme.

Gago nuovo allenatore del Boca: è il favorito

Il presidente del Boca, quindi, dopo le dimissioni di Martinez, sta valutando nuovi profili. Va' ricordato, che il presidente del Boca è Juan Roman Riquelme, di quelli che 'davano del tu al pallone' e che ha giocato per tanti anni con Gago, e nella nazionale albiceleste. Gago siede sulla panchina del Chivas Guadalajara, in Messico, dal dicembre dello scorso anno. Sembrerebbe, però, sia questione di ore per il passaggio alla Bombonera. Gago ha giocato anche per Real Madrid, per il Valencia e per il Velez. Ha anche avuto una parentesi non esaltante in Italia, quando ha giocato nella Roma di Luis Enrique nel 2011/2012, collezionando trentadue presenze stagionali, ed una rete, il 20 novembre 2011 contro il Lecce. Riquelme e Gago hanno giocato insieme al Boca Juniors nel 2013. Riquelme è presidente del Boca dopo le elezioni del 2023.