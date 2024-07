Il Boca Juniors non potrà utilizzare i quattro acquisti per il match d'andata dei playoff di accesso agli ottavi di finale di Copa Sudamericana contro l'Independiente del Valle: tutta colpa del fuso orario con l'Ecuador...

Il Boca Juniors dovrà fare a meno dei quattro nuovi acquisti perfezionati recentemente in Copa Sudamericana. Per la gara di andata dei playoff per l'accesso agli ottavi di finale contro l'Independiente del Valle in Ecuador, non saranno disponibili l'ex Inter e Bologna, Gary Medel, Brian Aguirre, Milton Giménez e Tomás Belmonte. Ecco il motivo.

Boca, i 4 acquisti non registrati in Copa Sudamericana: tutta colpa del fuso orario — In Copa Sudamericana senza i quattro nuovi volti. Così si preparerà il Boca Juniors in vista del match d'andata dei playoff di Copa Sudamericana in programma contro l'Independiente del Valle. All'Estadio Banco De Guayaquil in Ecuador la formazione argentina non potrà dunque utilizzare i nuovi acquisti.

Il motivo? La CONMEBOL (Confederación sudamericana de Fútbol) non ha infatti notificato il nulla osta ai quattro giocatori in questione per il fuso orario tra Argentina ed Ecuador. Questo il comunicato pubblicato dal club: "Il Club Atletico Boca Juniors informa tutti i soci e sostenitori che oggi la CONMEBOL ha notificato che i giocatori Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre e Milton Giménez non hanno avuto il nulla osta per una questione di fuso orario tra i due Paesi. Per questo motivo i quattro calciatori non giocheranno i playoff contro il Club Independiente del Valle".

E il club li aveva inseriti in lista... — Non una bella notizia per il Boca Juniors, che poco prima aveva annunciato l'inserimento dei quattro nuovi calciatori in lista in Copa Sudamericana. Il club argentino poteva apportare cinque variazioni in questa fase. Inserendo i quattro elementi già citati, la società si è dunque riservato un posto libero in caso di proseguimento nella competizione.

Medel, Giménez, Brian Aguirre e Belmonte hanno preso il posto di Román Rodríguez, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude e Nicolás Valentini. Tutto, per adesso, inutile. Il Boca viaggerà verso l'Ecuador senza i quattro nuovi acquisti.