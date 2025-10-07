Dopo un primo ricovero qualche settimana fa, l'allenatore è a riposo a casa con le condizioni di salute che sono peggiorate e la prognosi riservata

Giorgio Trobbiani 7 ottobre - 12:36

Sono ore delicatissime in casa Boca Juniors per le condizioni di salute del tecnico dello storico club argentino, Miguel Angel Russo. Il sessantanovenne è infatti alle prese con dei gravi problemi di salute come comunicato dal club, che ha aggiornato ufficialmente tutto il mondo del calcio sulla situazione del suo allenatore.

Boca Juniors, le condizioni di Miguel Angel Russo — Il tecnico aveva già accusato dei gravi problemi di salute nelle scorse settimane, osservando un primo ricovero in ospedale. Da anni sta infatti combattendo contro un brutto male, ricevendo il sostegno continuo della famiglia, della squadra e della società. Oggi, il Boca Juniors ha deciso di chiarire la situazione divulgando un comunicato ufficiale sulle condizioni di Miguel Angel Russo: "Il Boca Juniors Athletic Club comunica che Miguel Ángel Russo è attualmente ricoverato in casa con prognosi riservatae riceve cure costanti dal suo team medico e dallo staff medico del Club. Siamo vicini a Miguel e alla sua famiglia in questo momento difficile".

Per quanto poi riguarda il lato sportivo, ovviamente marginale in questi casi, il Boca Juniors, nel suo comunicato, ha tenuto a specificare: "Lo staff tecnico è in contatto costante con Miguel. Lui è a conoscenza di tutte le decisioni del club. Gli vogliamo molto bene, vogliamo che guarisca presto e gli auguriamo il meglio".

Un momento decisamente delicato per il Boca che, nell'ultimo mondiale per club, non ha sfigurato e, attualmente nel campionato argentino, occupa la prima posizione ed è reduce da una roboante vittoria contro il Newell's Old Boys con un pesante 5-0 per un altro club iconico appartenente al calcio sudamericano. Tutta la società si stringe intorno al suo allenatore, sperando che possano arrivare presto buone notizie di ripresa.