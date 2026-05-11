L'eliminazione del Boca Juniors contro l'Huracan ha lasciato strascichi pesantissimi nell'ambiente xeneize. Oltre alla rabbia dei tifosi argentini e alle polemiche nate in campo, nelle ultime ore è diventato virale anche lo sfogo sui social della sorella di Leandro Paredes, intervenuta pubblicamente dopo la clamorosa uscita dei gialloblu dai playoff del Torneo Apertura.

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📸La historia de Liana, bancando a su hermano Leandro #Paredes de las críticas que está recibiendo por la eliminación de #Boca ante Huracán. pic.twitter.com/drEeoNguMJ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 10, 2026

Lo sfogo della sorella di Paredes

Dopo il ko alla Bombonera,(sorella di) ha pubblicato alcuni messaggi sui propri canali social in difesa del fratello contro le critiche piovute addosso al centrocampista argentino nelle ore successive all'eliminazione. In particolare, la sorella ha risposto con un ironico "Ah si, chiarissimo" in risposta ad un tweet di un tifoso particolarmente polemico nei confronti dell'ex giocatore della Roma.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 19 APRILE: Leandro Paredes del Boca Juniors festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita Torneo Apertura 2026 Superclásico tra River Plate e Boca Juniors all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​19 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Il tweet a cui ha risposto Liana Vanesa Paredes criticava l'arrivo del centrocampista di San Justo nel Boca Juniors: "Senza Paredes non c'è stata la pausa estiva, non c'è stata la Coppa Libertadores, non ci sono state vittorie nei derby, non ci sono stati Arandas e Delgados in Prima Divisione... Paredes non può fare tutto, amico. Grazie, Leandro. Devi giocare a calcio, allenare, essere presidente... Grazie, Paredes, per esserti intromesso in questo pasticcio".

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Boca nel caos dopo l'eliminazione

L'uscita anticipata dalha aumentato ulteriormente la pressione attorno al mondo. La squadra xeneise è stata duramente contestata dai tifosi al termine di una partita in cui gli errori individuali hanno avuto un peso enorme sul risultato finale. Dopo l'1-1 nei 90 minuti, sono arrivati infatti due rigori ai tempi supplementari per(nel giro di appena nove minuti), che hanno decisamente compromesso la partita dei gialloblu.al 116' accorcia le distanze per il Boca, ma ormai è troppo tardi.

Sui social argentini, nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio caos tra accuse, critiche e polemiche nei confronti dei giocatori più rappresentativi della squadra, con Paredes finito inevitabilmente al centro delle discussioni. La sorella ha provato a prendere le sue difesa, ma ciò non è altro che la fotografia del tesissimo clima che si respiram in questo momento, attorno al club di Buenos Aires.

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