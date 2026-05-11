Sembra sempre più probabile che Paulo Dybala, a fine stagione, lascerà la Roma e anche l'Italia. Al momento non ci sono, in realtà, certezze sul futuro dell'argentino ma le sue parole di ieri sera fanno propendere verso una partenza. E dall'Argentina sono praticamente certi che la prossima stagione vestirà la maglia del Boca Juniors.

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Dybala dice addio alla Roma?

Dopo la vittoria contro il Parma per 3-2, la squadra di Gasperini è sempre più vicina al ritorno innella prossima stagione. Il trionfo allo stadio Tardini ha cementato la quinta posizione a 67 punti e i giallorossi sono a pari punti con il Milan , sconfitto dall'Atalanta. Dopo la partita Dybala ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha rivelato che le prossime due partite di Serie A, che chiudono il campionato, potrebbero essere le sue ultime con la Roma: "Non so nulla, vorrei saperlo anch'io, ma oggi il contratto prevede due partite rimanenti. L'unica cosa che posso dire è che il derby potrebbe essere la mia ultima partita davanti a questi tifosi. Terrò per me i miei pensieri, vedremo a fine stagione". I giallorossi devono giocare in casa contro la Lazio e nell'ultima di campionato contro il Verona in trasferta. Proprio il derby capitolino potrebbe essere l'ultima gara di Dybala con la maglia della Roma.

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Vestirà la maglia del Boca Juniors?

🚨💛❤️ Paulo Dybala: “My contract says the next one will be my LAST game at AS Roma”.



“It’s expiring in June and no one from AS Roma has approached me”, told Sky. pic.twitter.com/emkVH6w6YC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Il contratto dell'argentino è in scadenza al 30 giugno e, al momento, la società non ha contattato il calciatore per un rinnovo. Dybala è in foza alla Roma dal 2022 dopo diverse stagioni passate con la Juventus . Dall'Argentina, intanto, TycSports fa sapere he il calciatore potrebbe essere molto vicino al ritorno in patria dove vestirebbe la divisa del Boca Juniors. Con gligioca un suo caro amico, Leandro, e in Argentina ci sono la moglie dell'ex Palermo e il figlio.

Il direttore sportivo del club argentino, Chelo Delgado, ha minimizzato, parlando sempre a TycSports dichiarando che non ci sono stati contatti o offerte. Paredes, però, starebbe agendo come mediatore per convincere l'attaccante.

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