Fortissimi dubbi aleggiano sul futuro prossimo di Paulo Dybala. In scadenza di contratto, il 32enne non ha ancora sciolto le riserve sulla sua prossima squadra.
Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta
Paulo Dybala continua ad essere un tema molto caldo in casa Roma, prossima ad annunciare invece il rinnovo di altri due componenti della squadra. Classe 1993, il talento di Laguna Larga non pare infatti aver ancora preso una decisione chiara sul suo futuro prossimo, alimentando preoccupazioni e sogni tra le tifoserie della sua attuale squadra e quella della sua probabile destinazione.
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Dybala-Roma, storia al capolinea? Parla la suoceraDopo quasi 4 stagioni in maglia giallorossa, Paulo Dybala potrebbe ufficialmente dire addio alla Roma. 18 le gare disputate quest'anno con appena 2 reti e 2 assist siglati in Serie A. In assoluto, potrebbe essere questa la sua annata meno prolifica in un campionato, dato che ha sempre realizzato almeno 3 gol dai tempi di Palermo. Adesso, per lui, potrebbero aprirsi le porte di un futuro in Argentina, come in un classico ritorno dal sapore romantico.
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In questo senso, sono arrivate recentemente le dichiarazioni della madre di Oriana Sabatini, moglie di Dybala, la signora Catherine Fulop. Ecco quanto raccolto da TyC Sports: "Ha un sogno da compiere per il padre, che è giocare nel Boca. Soprattutto per suo papà, che glielo ha inculcato". Ancora importante, tuttavia, resterebbe il rapporto con la sua squadra: "Ama la Roma, ama la squadra e io credo che la Roma voglia moltissimo bene a lui. Quella sarebbe la sua prima opzione".
Dybala, Paredes e tua suocera ti vogliono al BocaNon troppe settimane fa Paulo Dybala è diventato padre di Gia, dopo che l'argentino aveva sposato Oriana Sabatini con tanto di proposta sotto la Fontana di Trevi. Proprio la mamma di Oriana ha espresso a chiare lettere quale sarebbe il suo desiderio: "Io sarei felice che venissero a Buenos Aires", al contrario del papà di Oriana, Osvaldo, che è tifosissimo del River Plate, storica rivale del Boca Juniors: "(Osvaldo ndr) piange per il River, non si perde le partite".
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a oltreoceano. L'attaccante e il centrocampista, connazionali ed ex compagni di squadra alla Roma, sono in ottimi rapporti anche in privato. Dybala, infatti, non ha mai nascosto che spesso sia stato contattato per ricostituire al Boca la coppia tutta argentina.
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