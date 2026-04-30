Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Paulo Dybala continua ad essere un tema molto caldo in casa Roma, prossima ad annunciare invece il rinnovo di altri due componenti della squadra. Classe 1993, il talento di Laguna Larga non pare infatti aver ancora preso una decisione chiara sul suo futuro prossimo, alimentando preoccupazioni e sogni tra le tifoserie della sua attuale squadra e quella della sua probabile destinazione.

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ROMA, ITALIA - 18 APRILE: I giocatori della AS Roma Paulo Dybala e Leandro Paredes festeggiano la vittoria dopo la partita di ritorno dei Quarti di Finale della UEFA Europa League 2023/24 tra AS Roma e AC Milan allo Stadio Olimpico il 18 aprile 2024 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dybala-Roma, storia al capolinea? Parla la suocera

Dopo quasi Paulo Dybala potrebbe ufficialmente dire addio alla Roma. 18 le gare disputate quest'anno con appena 2 reti e 2 assist siglati in Serie A. In assoluto, potrebbe essere questa la sua annata meno prolifica in un campionato, dato che ha sempre realizzato almeno 3 gol dai tempi di Palermo. Adesso, per lui, potrebbero aprirsi le porte di un futuro in Argentina, come in un classico

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In questo senso, sono arrivate recentemente le dichiarazioni della madre di Oriana Sabatini, moglie di Dybala, la signora Catherine Fulop. Ecco quanto raccolto da TyC Sports: "Ha un sogno da compiere per il padre, che è giocare nel Boca. Soprattutto per suo papà, che glielo ha inculcato". Ancora importante, tuttavia, resterebbe il rapporto con la sua squadra: "Ama la Roma, ama la squadra e io credo che la Roma voglia moltissimo bene a lui. Quella sarebbe la sua prima opzione".

Dybala, Paredes e tua suocera ti vogliono al Boca

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Non troppe settimane fa, dopo che l'argentino aveva sposato Oriana Sabatini con tanto di proposta sotto la Fontana di Trevi. Proprio la mamma di Oriana ha espresso a chiare lettere quale sarebbe il suo desiderio: "Io sarei felice che venissero a Buenos Aires", al contrario del papà di Oriana, Osvaldo, che è tifosissimo del River Plate, storica rivale del Boca Juniors: "(Osvaldo ndr) piange per il River, non si perde le partite".Infine, anche la presenza diin Argentina potrebbe favorire il trasferimento di Paulo Dybal

a oltreoceano. L'attaccante e il centrocampista, connazionali ed ex compagni di squadra alla Roma, sono in ottimi rapporti anche in privato. Dybala, infatti, non ha mai nascosto che spesso sia stato contattato per ricostituire al Boca la coppia tutta argentina.

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