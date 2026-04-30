La Roma ha chiuso per il rinnovo di Mancini e Cristante. I due senatori prolungano per volere di mister Gasperini. In stand-by le pratiche per Dybala e Celik
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Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma la Roma ha già iniziato a farsi sentire forte e chiaro. I giallorossi hanno praticamente chiuso per il doppio prolungamento di contratto di due giocatori assolutamente fondamentali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sta per arrivare la firma di un rinnovo sia per Mancini che per Cristante, che avevano entrambi il contratto originariamente in scadenza nel 2027. Adesso manca solo l'ufficialità del club romanista per chiudere definitivamente la pratica.
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Numeri da leader assolutiI due giocatori stanno continuando a dimostrare la loro innegabile centralità nel progetto Roma, confermandosi dei titolarissimi inamovibili. Gianluca Mancini ha collezionato finora 41 presenze condite da 2 gol e 2 assist. Un ruolino di marcia pressappoco identico anche per il compagno di Nazionale Bryan Cristante, che ha giocato 42 partite accompagnate da 2 gol e 2 assist anche per lui.
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Le richieste di Gasperini e le situazioni in bilicoPer il mercato mister Gasperini è stato molto chiaro. Vuole rivoluzionare la Roma, ma non lo vuole fare sicuramente partendo da zero. Il tecnico giallorosso vuole ripartire proprio da questi due grandi leader, che tra l'altro conosce molto bene già dai tempi di Bergamo, per costruire la Roma che verrà. Queste due importanti firme sono ormai in arrivo, ma la dirigenza capitanata da Massara ha ancora delle vere e proprie patate bollenti da gestire. Restano infatti in stand-by i rinnovi di giocatori chiave come Pellegrini, Dybala e Celik, tutti con situazioni contrattuali da definire entro giugno.
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