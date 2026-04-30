Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma la Roma ha già iniziato a farsi sentire forte e chiaro. I giallorossi hanno praticamente chiuso per il doppio prolungamento di contratto di due giocatori assolutamente fondamentali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sta per arrivare la firma di un rinnovo sia per Mancini che per Cristante, che avevano entrambi il contratto originariamente in scadenza nel 2027. Adesso manca solo l'ufficialità del club romanista per chiudere definitivamente la pratica.

MONZA, ITALIA - 6 OTTOBRE: Bryan Cristante e Gianluca Mancini dell'AS Roma interagiscono dopo la partita di Serie A tra Monza e AS Roma all'U-Power Stadium il 6 ottobre 2024 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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I due giocatori stanno continuando a dimostrare la loro innegabilenel progetto, confermandosi dei titolarissimi inamovibili. Gianlucaha collezionato finoracondite da 2 gol e 2 assist. Un ruolino di marcia pressappoco identico anche per il compagno di Nazionale Bryan, che ha giocatoaccompagnate da 2 gol e 2 assist anche per lui.

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Per il mercato misterè stato molto chiaro. Vuole rivoluzionare la, ma non lo vuole fare sicuramente partendo da. Il tecnico giallorosso vuole ripartire proprio da questi due grandi, che tra l'altro conosce molto bene già dai tempi di, per costruire lache verrà. Queste due importanti firme sono ormai in arrivo, ma la dirigenza capitanata daha ancora delle vere e proprie patate bollenti da gestire. Restano infatti ini rinnovi di giocatori chiave come, tutti con situazioni contrattuali da definire entro giugno.