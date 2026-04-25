La Roma espugna il campo del Bologna con un 2-0 firmato da Malen al 7’ e El Aynaoui al 46’, in una gara che si decide praticamente nei momenti chiave dei due tempi. Il risultato finale premia la maggiore concretezza degli ospiti, anche se l’analisi delle statistiche restituisce un quadro molto meno sbilanciato di quanto sembri.

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Possesso palla e gestione territoriale

Il dato più immediato è quello del

. I padroni di casa hanno avuto in mano il pallino del gioco per larghi tratti, cercando di costruire con continuità e di alzare il baricentro. Tuttavia, questa supremazia territoriale non si è trasformata in reale pericolosità, soprattutto negli ultimi metri.

La Roma ha accettato di più la fase difensiva, ma con una struttura ordinata e compatta, lasciando il possesso agli avversari senza mai perdere equilibrio.

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Produzione offensiva e qualità delle occasioni

Il dato che ribalta completamente la lettura della partita è quello degli

. Nonostante il possesso minore, la squadra giallorossa ha creato occasioni molto più pulite e ad alta probabilità di gol.

Questo si riflette anche nelle grandi occasioni: 0 per il Bologna e 3 per la Roma. Qui emerge chiaramente la differenza di qualità nelle scelte offensive: il Bologna ha costruito, ma senza mai arrivare a situazioni realmente nitide, mentre la Roma è stata più incisiva e pericolosa ogni volta che ha accelerato.

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Tiri, traversa e pericolosità

Il numero dei

può ingannare: i padroni di casa hanno calciato di più, ma spesso da posizioni poco favorevoli o senza reale lucidità nell’ultimo gesto.

L’episodio della traversa colpita da Orsolini è il simbolo della partita del Bologna: una squadra che arriva vicino al gol ma non riesce a concretizzare. La Roma, invece, pur tirando meno, ha reso ogni conclusione più pesante in termini di pericolosità.

Il dato sulle parate (0 Bologna, 2 Roma) conferma come gli ospiti abbiano dovuto gestire qualche situazione più complessa, ma senza mai perdere il controllo del match.

Intensità e duelli

Sul piano dell’intensità, la partita è stata molto combattuta. I

raccontano un equilibrio nei duelli, con entrambe le squadre aggressive nel recupero palla.

I calci di punizione (16 Bologna, 10 Roma) indicano invece una maggiore pressione offensiva dei rossoblù, spesso fermati con interventi fallosi dagli avversari.

Il dato dei falli (10 Bologna, 16 Roma) mostra invece una Roma più fallosa, probabilmente costretta a interrompere diverse ripartenze avversarie nella gestione della fase difensiva.

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Costruzione e controllo del gioco

Interessante anche il confronto nei

. Anche qui emerge chiaramente il piano gara dei padroni di casa, orientato al possesso e alla costruzione dal basso. La Roma ha invece scelto più verticalità e meno circolazione, accettando un numero inferiore di tocchi pur di rendersi più efficace negli ultimi metri.

Disciplina e gestione dei momenti

Dal punto di vista disciplinare, la differenza è netta:

. Questo dato evidenzia una maggiore sofferenza difensiva degli ospiti, che però sono riusciti a mantenere il controllo emotivo della partita senza mai perdere solidità.

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Malen apre, El Aynaoui raddoppia

La chiave della gara sta tutta qui: il Bologna ha prodotto volume, possesso e densità di gioco, ma non ha trovato qualità nelle conclusioni. La Roma invece ha saputo colpire nei momenti decisivi, sfruttando al massimo le poche situazioni davvero pulite create.

Il gol immediato di Malen al 7’ ha indirizzato la partita, mentre il raddoppio di El Aynaoui al 46’ ha spento le speranze di rimonta, rendendo il secondo tempo una gestione più che una battaglia.

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Bologna-Roma 0-2: Gasperini spera, altro stop per Italiano

È una partita che si spiega bene con il divario tra

: il Bologna di italiano ha avuto più palla e più manovra, la Roma di Gasperini meno possesso ma più incisività. E così i sogni europei dei padroni di casa tramontano definitivamente, con i giallorossi che invece sperano ancora timidamente nella qualificazione in Champions League.

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