Diversi incontri tra queste due squadre di Serie A hanno regalato ai tifosi delle due parti grandi emozioni ma anche delusioni

Jacopo del Monaco
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I match più emozionanti tra Milan ed Atalanta

Manca sempre meno alla sfida della giornata odierna che metterà di fronte il Milan e l'Atalanta. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 36 della Serie A. Il match comincerà alle ore 20:45 di questa sera e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Nella storia di questo derby tutto lombardo hanno avuto luogo diversi incontri che sono passati alla storia restando anche nel cuore e nelle m memorie dei tifosi. Aspettando il calcio d'inizio di questa sera, quindi, vediamo insieme quali partite hanno regalato più emozioni.

Atalanta BC v AC Milan - Serie A

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