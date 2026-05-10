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I match più emozionanti tra Milan ed Atalanta

Manca sempre meno alla sfida della giornata odierna che metterà di fronte il Milan e l'Atalanta. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 36 della Serie A. Il match comincerà alle ore 20:45 di questa sera e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Nella storia di questo derby tutto lombardo hanno avuto luogo diversi incontri che sono passati alla storia restando anche nel cuore e nelle m memorie dei tifosi. Aspettando il calcio d'inizio di questa sera, quindi, vediamo insieme quali partite hanno regalato più emozioni.

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