1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Milan-Atalanta, trattative tra i due club

Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Milan e l'Atalanta. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 36 della Serie A. Il match tutto lombardo avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Nel corso delle rispettive storie, i due club hanno avuto modo di intavolare trattative durante le sessioni di calciomercato. Passando da una squadra all'altra, le carriere di alcuni giocatori sono cambiate in positivo ed altre in negativo. Ecco, quindi, le operazioni di mercato più importanti tra rossoneri e nerazzurri.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Caricamento post Instagram...

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6