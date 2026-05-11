Sono giorni decisivi per il possibile rinnovo di Vlahovic con la Juventus. L'attaccante serbo sta trascinando la squadra nella corsa per la Champions League, ma la sua permanenza non è scontata e ci sono varie difficoltà da superare: bonus e commissioni. Elkann, però, incontrerà nei prossimi giorni il padre del ragazzo.

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Il ritorno di Vlahovic

Tornato in campo dopo un infortunio, il serbo ha decisamente lasciato il segno di recente: due reti, che sono valse quattro punti, in appena 120 minuti, contro il Verona e contro il Lecce . Il secondo, inoltre, siglato appena undici secondi dopo il fischio d'inizio del match. Il suo fruttifero ritorno ha fatto dire a Spalletti: “Ci è”. Il serbo ha riportato concretezza e peso offensivo alla rosa bianconera.

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Rinnova o parte? Elkann parlerà con il padre

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per comprendere quale sarà il destino di Vlahovic. Secondo la Gazzetta dello Sport Spalletti sta spingendo a favore del rinnovo e Elkann, proprietario del club, intende accontentare il tecnico. Sempre la Rosea, infatti, ha rivelato che è previsto un summit alla Continassa tra il club e la famiglia del calciatore. La società ha una strategia e vorrebbe evitare di allungare le tempistiche oltre fine maggio. Si pensa, pare, ad un contratto a breve termine (uno o due anni) che permetterebbe al ragazzo di rilanciarsi tecnicamente e alla Juventus la, complessa, ricerca di una nuova punta.

La strada, però, non è facile. Anzi, è irta di ostacoli, in particolare sul piano economico. Il club, infatti, non vuole superare i 7 milioni di euro annui per l'ingaggio. A questo nodo, poi, va aggiunto quello relativo ai premi e alle commissioni. Secondo Tuttosport stiamo parlando di distanze non facili da colmare: circa 6 milioni tra domanda e offerta proprio sulle voci accessorie del contratto. La società sarebbe rigida e decisa a non rilanciare le offerte fatte.

TORINO, ITALIA - 03 MAGGIO: Dusan Vlahovic della Juventus esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Hellas Verona all’Allianz Stadium il 3 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Il serbo sul mercato

Vlahovic, intanto, si aspetta anche altre offerte provenienti dal mercato. Bayern Monaco Barcellona sembrano essere i due club più interessati e in grado di offrire prospettive economiche e di crescita più che interessanti. Sullo sfondo, poi, c'è sempre anche il, anche se certamente più defilato. Al momento, però, non ci sono state offerte.

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