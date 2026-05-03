6 mesi di assenza dai tabellini dei marcatori. Un'eternità, soprattutto se ti chiami Dusan Vlahovic. L'attaccante è tornato al gol con una splendida punizione contro il Verona.

Francesco Di Chio
Juventus FC v Pisa SC - Serie A

Juventus, Mario Mandzukic torna a Torino tra l'ovazione dei tifosi

La Juventus può almeno festeggiare il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Il pareggio casalingo contro il Verona ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi bianconeri, che hanno potuto esultare solo per il gol del serbo, che ha gonfiato la rete dopo 180 giorni di digiuno.

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A

Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie A
TORINO, ITALIA - 03 MAGGIO: Dusan Vlahovic della Juventus esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Hellas Verona all’Allianz Stadium il 3 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Juventus, si salva solo Vlahovic

Una vittoria oggi avrebbe portato i bianconeri ad essere molto più vicini alla qualificazione in Champions League. Ma tra la Juventus e la coppa dalle grandi orecchie si è messo in mezzo il Verona, che si è presentato a Torino molto agguerrito nonostante una retrocessione ormai certa. La squadra di mister Spalletti ha tanto da recriminarsi, visto che con i 3 punti avrebbero allontanato - quasi - definitivamente il Como e avrebbero mantenuto almeno 3 punti di vantaggio sulla Roma.

Ma purtroppo per tutto l'ambiente bianconero la vittoria non è arrivata, e ci sarà ancora molto da fare per aggiudicarsi un posto tra le prime 4. L'unica nota positiva della serata è stato il ritorno al gol di Vlahovic, che ha trovato la rete del pareggio grazie ad uno splendido calcio di punizione.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Tutto il calcio in streaming (7)
Live Streaming

Il ritorno al gol del serbo

L'attaccante bianconero è tornato al gol dopo 180 giorni. Da pareggio a pareggio, da 1-1 a 1-1. L'ultimo gol dell'attaccante ex Fiorentina è infatti arrivato il 4 Novembre 2025 nella gara dei gironi di Champions League contro lo Sporting Lisbona, terminata appunto 1-1 come il match contro il Verona. 6 mesi di assenza dal gol sono un tempo infinito, soprattutto se dietro la tua maglia c'è scritto Dusan Vlahovic, e hai un ingaggio di 12 milioni.
Caricamento post Instagram...
Ma il serbo ha vissuto una stagione molto complicata. Un'estate a cercarsi un'altra sistemazione, ma sempre allenandosi da vero professionista; poi l'avvio di stagione, con due gol nelle prime due giornate a far capire ai nuovi arrivati David e Openda chi fosse il vero titolare al centro dell'attacco. Poi sono iniziati i problemi: prima un infortunio agli aduttori, la lenta ripresa, e dopo un infortunio al polpaccio. Insomma, un'annata vissuta piu fuori che dentro il campo. Ma una cosa è certa, Vlahovic quando è in forma resta uno degli attaccanti migliori del nostro campionato.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti