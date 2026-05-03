6 mesi di assenza dai tabellini dei marcatori. Un'eternità, soprattutto se ti chiami Dusan Vlahovic. L'attaccante è tornato al gol con una splendida punizione contro il Verona.
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La Juventus può almeno festeggiare il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Il pareggio casalingo contro il Verona ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi bianconeri, che hanno potuto esultare solo per il gol del serbo, che ha gonfiato la rete dopo 180 giorni di digiuno.
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Juventus, si salva solo VlahovicUna vittoria oggi avrebbe portato i bianconeri ad essere molto più vicini alla qualificazione in Champions League. Ma tra la Juventus e la coppa dalle grandi orecchie si è messo in mezzo il Verona, che si è presentato a Torino molto agguerrito nonostante una retrocessione ormai certa. La squadra di mister Spalletti ha tanto da recriminarsi, visto che con i 3 punti avrebbero allontanato - quasi - definitivamente il Como e avrebbero mantenuto almeno 3 punti di vantaggio sulla Roma.
Ma purtroppo per tutto l'ambiente bianconero la vittoria non è arrivata, e ci sarà ancora molto da fare per aggiudicarsi un posto tra le prime 4. L'unica nota positiva della serata è stato il ritorno al gol di Vlahovic, che ha trovato la rete del pareggio grazie ad uno splendido calcio di punizione.
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Il ritorno al gol del serboL'attaccante bianconero è tornato al gol dopo 180 giorni. Da pareggio a pareggio, da 1-1 a 1-1. L'ultimo gol dell'attaccante ex Fiorentina è infatti arrivato il 4 Novembre 2025 nella gara dei gironi di Champions League contro lo Sporting Lisbona, terminata appunto 1-1 come il match contro il Verona. 6 mesi di assenza dal gol sono un tempo infinito, soprattutto se dietro la tua maglia c'è scritto Dusan Vlahovic, e hai un ingaggio di 12 milioni.
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