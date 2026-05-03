La Juventus può almeno festeggiare il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Il pareggio casalingo contro il Verona ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi bianconeri, che hanno potuto esultare solo per il gol del serbo, che ha gonfiato la rete dopo 180 giorni di digiuno.

TORINO, ITALIA - 03 MAGGIO: Dusan Vlahovic della Juventus esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Hellas Verona all’Allianz Stadium il 3 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

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Juventus, si salva solo Vlahovic

Una vittoria oggi avrebbe portato i bianconeri ad essere molto più vicini alla qualificazione in. Ma tra la Juventus e la coppa dalle grandi orecchie si è messo in mezzo il Verona, che si è presentato a Torino molto agguerrito nonostante una retrocessione ormai certa. La squadra di misterha tanto da recriminarsi, visto che con i 3 punti avrebbero allontanato - quasi - definitivamente il Como e avrebbero mantenuto almeno 3 punti di vantaggio sulla

Ma purtroppo per tutto l'ambiente bianconero la vittoria non è arrivata, e ci sarà ancora molto da fare per aggiudicarsi un posto tra le prime 4. L'unica nota positiva della serata è stato il ritorno al gol di Vlahovic, che ha trovato la rete del pareggio grazie ad uno splendido calcio di punizione.

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Il ritorno al gol del serbo

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L'attaccante bianconero è tornato al gol dopo 180 giorni. Da pareggio a pareggio, da 1-1 a 1-1. L'ultimo gol dell'attaccante exè infatti arrivato il 4 Novembre 2025 nella gara dei gironi di Champions League contro lo, terminata appunto 1-1 come il match contro il Verona.Ma il serbo ha vissuto una stagione molto complicata. Un'estate a cercarsi un'altra sistemazione, ma sempre allenandosi da vero professionista; poi l'avvio di stagione, con due gol nelle prime due giornate a far capire ai nuovi arrivatichi fosse il vero titolare al centro dell'attacco. Poi sono iniziati i problemi: prima un infortunio agli aduttori, la lenta ripresa, e dopo un infortunio al polpaccio. Insomma, un'annata vissuta piu fuori che dentro il campo. Ma una cosa è certa,

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