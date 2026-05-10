Dušan Vlahović ha siglato un record storico per la sua Juventus. La squadra di Spalletti ieri, nella partita del 36° turno di Serie A, ha ottenuto la cosa più importante: i 3 punti. In questa cavalcata finale il risultato è la cosa più importante di tutte per avanzare quanto più possibile in classifica. La Juventus ogni giorno che passa si mette sempre di più in una buona posizione per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo ieri sera il terzo posto è stato guadagnato ai danni del Milan, che dovrà rispondere questa sera contro l’Atalanta.

LECCE, ITALIA - 9 MAGGIO: Dušan Vlahović della Juventus festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra insieme al compagno Andrea Cambiaso durante la partita di Serie A tra US Lecce e Juventus FC allo Stadio Via del Mare il 9 maggio 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

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Juve-Lecce nel segno di un Vlahović da record

Il serbonella partita contro il Cagliari vinta per 2-1. Il suo ritorno nel mondo Juve è stato decisamente impattante: un gol decisivo per il pareggio contro il Verona e gol vittoria dopo 9 secondi questo weekend contro un Lecce sempre ostico da battere.. Con soltanto 9 secondi impiegati per battere a rete, quello del serbo diventa il gol più veloce di sempre segnato dai bianconeri.

Non è una novità per l'attaccante serbo, che anche in Champions League era riuscito a segnare dopo appena 32 secondi nella sfida contro il Villarreal. Il secondo miglior dato per la squadra bianconera in campo europeo, alle spalle dei soli 20 secondi impiegati da Alex Del Piero nel 1997 contro il Manchester United.

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La qualificazione in Champions è vicina, ma occhio alla Roma

Dopo la vittoria di ieri la Juventus si avvicina al traguardo ma ancora niente è deciso.sta volando così come il Como di Fàbregas.ma quella con più qualità per risolvere le partite dal nulla.

Luciano Spalletti e i suoi ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro ma abbassare la guardia in questo momento potrebbe essere fatale. Le ultime due partite saranno contro la Fiorentina dell’ex Moise Kean e il derby contro il Torino. Due società che se avessero la possibilità di dare fastidio alla Juve lo farebbero senza problemi.

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