Una notizia affascinante, rilanciata direttamente da fonti inglesi. Che la Juventus abbia bisogno di rinforzarsi sensibilmente è risaputo, ma che stia guardando a un centrocampista che ha già fatto la differenza in Serie A è qualcosa che sorprende. Per evitare acquisti simili a quelli che non hanno funzionato durante le ultime sessioni di calciomercato; la Juventus potrebbe pescare profili più pronti e maturi.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 04 GENNAIO: Tijjani Reijnders del Manchester City esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea all'Etihad Stadium il 04 gennaio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Milan, hai sentito? La Juve pensa a Reijnders

, dopo un inizio promettente con la maglia degli SkyBlues del Manchester City di Pep Guardiola, è uscito progressivamente dai radar. Solo l'estate scorsa il centrocampista olandese aveva sposato la causa della formazione inglese, lasciando dopo due stagioni appena la Serie A. Finora ha collezionato complessivamente 26 presenze in Premier League, con. Col Milan, era stato nei fatti un titolare inamovibile, giocando 36 partite il primo anno e 37 nel campionato scorso.

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Non gioca 90 minuti dall'1-3 del City sul Newcastle del 7 marzo scorso, vale a dire quasi da due mesi. Prima di tornare titolare nella sfida con il Southampton, ha assistito dalla panchina senza giocare un solo minuto le precedenti tre gare. Insomma, è evidente che non sia più centrale nei pensieri di Guardiola. Luciano Spalletti, allora, fiuterebbe il colpo, conscio della qualità tecniche eccelse del ragazzo classe 1998. Centrare la Champions League, intanto, consentirebbe maggiore margine di manovra alla Juventus. Ad oggi, dopo il pareggio per 1-1 col Verona, la squadra bianconera pare di nuovo in difficoltà dopo l'ultimo periodo positivo e l'Europa che conta è tutta da confermare.

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L'estate scorsa il Manchester City acquisì Reijnders pere dopo un anno è difficile che la cifra possa essere troppo più bassa. Inoltre, l'ex Milan stipulò un contratto con scadenza 30 giugno 2030. Pertanto, il potere della trattativa eventuale starebbe solo dalle parti del City. Chissà che in Inghilterra l'ipotesi di uno di uno scambio non possa essere presa seriamente in considerazione. Staremo a vedere.

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