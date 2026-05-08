Intanto in Georgia è sempre più Kvichamania...

Il destino della famiglia Kvaratskhelia sembra indissolubilmente legato alla città di Monaco in questa primavera del 2026. Mentre il fratello maggiore Khvicha, oggi stella del PSG dopo l'indimenticabile parentesi a Napoli, si apprestava a sfidare i bavaresi all'Allianz Arena per la semifinale di ritorno di Champions League, il "piccolo" di casa, Tornike Kvaratskhelia, iniziava a calpestare l'erba della Baviera.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, confermate anche da fonti internazionali, il sedicenne si sarebbe recato in Germania lo scorso fine settimana per incontrare la dirigenza del Bayern Monaco e, da quanto trapela, giocare una partita amichevole contro l'Under17 del Bayern Monaco. Un tour nelle strutture d'avanguardia del club che sa di vero e proprio corteggiamento, nonostante l'entourage del giocatore mantenga, per ora, un profilo basso smentendo ufficialmente le voci di un accordo imminente.

Khvicha Kvaratskhelia con mamma, fidanzata e il fratello Tornike (a destra) dopo la finale di Champions League vinta contro l'Inter a Monaco di Baviera (Credits Instragram kvara_7)

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Tornike Kvaratskhelia: un talento puro sulle orme del fratello

Veder giocare Tornike Kvaratskhelia è un'esperienza che genera un forte senso di deja-vu negli appassionati.ala sinistra naturale e magliasulle spalle, il giovane talento dellacondivide con il fratello quella capacità di saltare l'uomo che sembra sfidare le leggi della fisica. Proprio come Khvicha, Tornike è un giocatore elettrico che ama puntare l'avversario sulla fascia utilizzando entrambi i piedi con una naturalezza disarmante.

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Rispetto ai pari età, il giovane "Kvara" mostra una struttura fisica già formata e una resistenza agli scatti ad alta intensità che gli permette di essere efficace anche in fase di ripiegamento difensivo. Inoltre, alcune delle reti messe a segno nelle giovanili della Dinamo Tbilisi hanno fatto il giro del web per la straordinaria somiglianza con i classici tiri a giro del fratello maggiore, dimostrando un mix di potenza e precisione balistica fuori dal comune.

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Una dinastia pronta a dominare l'Europa

Il percorso di Tornike inizia nell'dove ha affinato i fondamentali prima di passare alla, lo stesso club che ha lanciato Khvicha qualche stagione fa. La crescita del ragazzo è stata fulminea e dopo aver dominato nei campionati giovanili è stato recentemente aggregato alla prima squadra, ricevendo la sua prima convocazione ufficiale sabato scorso nel match di campionato contro laQuesta scalata rapidissima non è passata inosservata agli occhi dei grandi club europei. In Italia,stanno monitorando la situazione da mesi, sperando di replicare l'intuizione che portò il fratello maggiore all'ombra del Vesuvio. Tuttavia,del Bayern Monaco potrebbe aver rimescolato le carte, mettendo sul piatto il prestigio di uno dei settori giovanili più vincenti al mondo e un progetto di crescita immediato.Se le visite alle strutture del Bayern si trasformeranno in un contratto ufficiale lo sapremo solo nei prossimi mesi, ma quel che è certo è che Tornike sta vivendo un momento magico. Dopo la visita in Baviera, il giovane è rimasto in cittànella cruciale sfida di Champions contro il Bayern di Harry Kane . Con il PSG di Kvaratskhelia senior lanciato verso la finale di Budapest del 30 maggio, Tornike osserva da vicino il calcio dei grandi, consapevole che il suo momento sta per arrivare.

Che sia con la maglia del Bayern o di un top club italiano, il cognome Kvaratskhelia è destinato a dominare le cronache sportive per molti anni a venire, confermando la Georgia come una delle fucine di talento più interessanti del pianeta.Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui