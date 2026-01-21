La squadra proveniente dalla Norvegia ha affrontato quattro compagini della Premier League dalla stagione 2022/2023 e ieri sera ha ottenuto la prima vittoria

Jacopo del Monaco 21 gennaio - 11:04

In occasione della settima nonché penultima giornata della Champions League, i norvegesi del Bodø/Glimt hanno ospitato il Manchester City di Pep Guardiola. Sicuramente, prima della gara, la squadra della Premier League era favorita nonostante la trasferta difficile. Invece, contro tutti i pronostici, i padroni di casa hanno vinto 3-1 contro i vincitori della Champions League 2022/2023. Per il Bodø, tra l'altro, si tratta del primo successo in partite ufficiali contro una compagine proveniente dall'Inghilterra.

La prima volta non si scorda mai: Bodø/Glimt-Manchester City — Nella giornata di ieri, il Bodø/Glimt allenato da Kjetil Knutsen ha ospitato la squadra allenata da Guardiola. Durante la prima frazione di gioco, per la precisione dal 22' al 24', il centravanti Kasper Høgh ha segnato una doppietta, mentre nella ripresa c'ha pensato l'ex Milan Jens Petter Hauge a chiudere i conti con la terza rete per la squadra norvegese. Quest'ultimo, tra l'altro, ha segnato contro il suo ex compagno di squadra Gianluigi Donnarumma, visto che i due hanno giocato insieme in rossonero nella stagione 2020/2021. In quella stagione, proprio dopo la partita dei preliminari di Europa League tra Diavolo e Bodø in cui Hauge ha segnato, i rossoneri hanno deciso di portare in Italia l'attaccante.

Tornando al match di ieri, il City ha accorciato le distanze con Cherki ma, subito dopo, ha giocato per quasi mezz'ora con un calciatore in meno a causa dell'ammonizione ed espulsione, nel giro di 53 secondi, di Rodri. Grazie a questa vittoria, i norvegesi possono ancora sperare di qualificarsi ai Play-off, anche se dovranno giocare in casa dell'Atlético Madrid e devono sperare in passi falsi delle altre squadre.

Per la prima volta nella sua storia, la squadra norvegese ha battuto un club di Premier League. Negli altri precedenti, infatti, ha affrontato: Arsenal, due sconfitte nei gironi dell'Europa League 22/23; Manchester United, sconfitta per 3-2 nella league phase nella scorsa edizione della seconda competizione europea; Tottenham, due sconfitte nella semifinale della scorsa Europa League e pareggio per 2-2 in quest'edizione della Champions. La scorsa stagione, quindi, i norvegesi hanno affrontato le finaliste della competizione europea. Mentre nel pareggio contro il Spurs, Hauge è stato protagonista segnando due reti. Tuttavia il Bodø/Glimt si è fatto rimontare e nel primo tempo Vicario ha parato il rigore di Høgh.